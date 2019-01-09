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Sadık Çiftpınar'ı istikrarlı performansı hayaline ulaştırdı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2019 13:42 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar, mücadelesi ve istikrarlı performansıyla hayallerine ulaştı.

Sadık Çiftpınar'ı istikrarlı performansı hayaline ulaştırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, sahadaki mücadelesi ve istikrarlı performansıyla hayallerine ulaştı. 2014-2015 sezonunda 3. Lig'de yer alan ve o dönemdeki adı Sebat Proje Trabzon Akçaabat olan Haçkaspor'da oynarken devre arasında, TFF 2. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'a transfer olan Sadık, hem kendi hem de takımının hedefleri için ter döktü.

Malatyaspor'daki ilk sezonunda TFF 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Sadık, 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'i ikinci sırada bitiren takımıyla 2017-2018'de ilk kez Süper Lig deneyimini yaşadı. Profesyonel liglerde takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sadık, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla ter dökecek.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından paylaştığı, taraftarların "Tribünlerde hep dillerde" tezahüratına, "Bu sevda bitmez gönüllerde" mesajıyla karşılık veren Sadık, çocukluktan beri gönül verdiği sarı-lacivertli takıma 26 yaşında transfer olarak hayalini gerçekleştirdi. Instagram hesabından Evkur Yeni Malatyaspor'a kazandırılmasını sağlayan sportif direktör Ali Ravcı'ya, yönetim kuruluna, teknik ekibe, arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür eden Sadık, ayrıca Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hayaldi gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transferinin ardından Malatya'nın plaka kodu olan "44" numaralı formayı tercih eden Sadık Çiftpınar'ın bu davranışı ise Malatyalıları mutlu etti.

"Fenerbahçe'ye de çok şey katacak"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı defans oyuncusunun takıma çok şey kattığını söyledi. Sadık'ın, Yeni Malatyaspor'un çıktığı yolda, iyi ve kötü günde üzerine düşen tüm sorumluluğu fazlasıyla aldığını ve tam bir takım oyuncusu olduğunu vurgulayan Ravcı, "Sadık, hem düzgün kişiliğiyle hem oyuncu karakteriyle Yeni Malatyaspor'a çok şey kattı. Ona hedeflerini gerçekleştirmesi adına çıktığı bu yeni yolda şans diliyorum. Eminim ki çalışkanlığıyla ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Fenerbahçe'ye de çok şey katacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ravcı, Sadık'ın transferi karşılığında Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle kadrolarına kattıklarını ve Barış Alıcı'yı 6 aylığına kiraladıklarını hatırlatarak, "Gelen iki genç oyuncumuz da takıma katkı sağlayacaktır. Transfer çalışmalarımız da sürüyor. İnşallah Sadık gibi başarılı ve takım oyuncusu olan futbolcularla anlaşacağız ve yolumuza emin adımlarla yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

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