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Sadık Çiftpınar, Malatyaspor ile 3 yıllık anlaştı!

18.08.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın Yeni Malatyaspor'a transfer olduğunu açıklarken oyuncu için mesaj yayınladı.

Sadık Çiftpınar, Malatyaspor ile 3 yıllık anlaştı!

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşıklıklı anlaşma ile fesheden Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı.

Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Yeni Malatyaspor bugün içerisinde bu transferi resmi olarak kamuoyu ile paylaşacak.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar'a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz.

Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar'a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakârlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz."

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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