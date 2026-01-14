SPOR

Sadio Mane gemisini finale taşıdı! Afrika'da ilk finalist belli oldu: Mısır'a "tek kurşun" yetti!

Afrika Uluslar Kupası'nda nefes kesen yarı final mücadelesinde gülen taraf Senegal oldu. Mısır karşısında zorlanan ama pes etmeyen Senegal, süper starı Sadio Mane'nin 78. dakikada attığı altın golle 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Maça sakatlık şoku ve Mane'nin liderliği damga vurdu!

Emre Şen

Fas'ta düzenlenen 2026 Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu. Yarı finalde güçlü rakibi Mısır ile kozlarını paylaşan Senegal, 90 dakikası büyük çekişmeye sahne olan maçı tek golle kazanarak kupaya bir adım daha yaklaştı.

MANE SAHNEYE ÇIKTI, FİŞİ ÇEKTİ

Sadio Mane gemisini finale taşıdı! Afrika da ilk finalist belli oldu: Mısır a "tek kurşun" yetti! 1

Maç boyunca iki takım da kontrollü bir oyunu tercih ederken, kilidi açan isim yine Sadio Mane oldu. Karşılaşmanın 78. dakikasında sahneye çıkan tecrübeli yıldız, attığı kritik golle takımını 1-0 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

KOULIBALY ŞOKU!

Sadio Mane gemisini finale taşıdı! Afrika da ilk finalist belli oldu: Mısır a "tek kurşun" yetti! 2

Senegal cephesinde final sevinci yaşanırken, bir yandan da sakatlık üzüntüsü hakimdi. Savunmanın belkemiği Kalidou Koulibaly, maçın henüz 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız stoperin final maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

GALATASARAYLI JAKOBS ŞANS BULAMADI

Sadio Mane gemisini finale taşıdı! Afrika da ilk finalist belli oldu: Mısır a "tek kurşun" yetti! 3

Öte yandan Senegal kadrosunda yer alan Galatasaraylı sol bek Ismail Jakobs, bu kritik yarı final mücadelesinde süre alamadı ve maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Sadio Mane ve arkadaşları, 18 Ocak Pazar günü oynanacak finalde kupayı müzelerine götürmek için sahaya çıkacak.

