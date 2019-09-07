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Şadırvanda unutulan 600 liralık gözlüğü çaldı, pişkince gözlüğü takıp böyle denedi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişinin cami şadırvanında unutulan 600 lira değerindeki güneş gözlüğünü çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın gözlüğü aldıktan sonra rahat tavırlarının yanı sıra bank üzerine oturup gözlüğü denemesi dikkat çekti.

Olay, İlkadım ilçesi Büyük Cami şadırvanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.B. öğle namazını kılmak için camiye gitti. M.B. burada abdest aldığı sırada eşinin kendisine hediye aldığı ve 600 lira değerindeki güneş gözlüğünü betonun üzerine koydu. Abdest alıp namazını kıldıktan sonra gözlüğünü betonun üzerinde unuttuğunu fark eden vatandaş, tekrar abdest aldığı yere gidince gözlüğünü koyduğu yerde bulamadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Durumdan şüphelenen M.B. cami güvenlik kameralarını izlemek istedi. Güvenlik kamerasında gözlüğünü koyduğu yerden bir şahıs tarafından alındığını fark eden şahıs, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şahsın abdest aldığı sırada güneş gözlüğünü beton üzerine koyduktan bir süre sonra bir şahsın güneş gözlüğünü alması, oturması ve gözlüğü denemesi görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gözlük Samsun

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