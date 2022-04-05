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Sadri Alışık'sız 27 sene! Sevenleri unutmadı...

05.04.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının usta ismi Sadri Alışık, 27 sene önce aramızdan ayrılırken, doğum günü olan 5 Nisan’da Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Sanatçının oğlu Kerem Alışık ve torunu Sadri Alışık’ın da hazır bulunduğu anmaya yakın dostları ve sevenleri katıldı.

Sadri Alışık'sız 27 sene! Sevenleri unutmadı...

Oyunculuk kariyerinde 'Turist Ömer', 'Ofsayt Osman' ve 'Gönlübol Arif' gibi efsanevi karakterlere hayat veren Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da 69 yaşında yaşamını yitirmişti. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen sanatçı için doğum gününde (5 Nisan 1925) kabri başında anma töreni düzenlendi.

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"NEREYE DÖNSEK ÖZLEMİ KEMİK GİBİ BATIYOR KALBİMİZE"

Kerem Alışık, babasına özleminin hiç dinmediğini belirterek, "Ölüm günüyle doğum günü arasında yaklaşık 15 gün var Sadri Alışık’ın. O yüzden özellikle mart ve nisan ayları insanın içine en özel hasret kokularıyla gelip, devriliyor. Sadri Alışık bugün 97 yaşında da, biz hala kalakaldık küçük bir çocuğun sessiz çığlığında. Nereye dönsek kemik gibi batıyor özlemi kalbimize. Zaman insana alışmayı öğretiyor da, unutmayı asla. İyi doğdun, iyi ki varsın Sadri Alışık. 27 yıl sonra da olsa Ramazan ayında bu yağmurlu ve soğuk günde kabri basında hala böyle kalabalık sevenleri, hayranları ve dostlarıyla olmak mutluluk verici. Teşekkür ediyorum" dedi.

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Sadri Alışık
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