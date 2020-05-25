SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa, Türkiye'ye yazık olur"

Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa, Türkiye'ye yazık olur"

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.05.2020 09:20 | Son Güncelleme

Futbol gündemini değerlendiren Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, şampiyonluk konusunda çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Şener, Başakşehir'in şampiyon olmaması gerektiğini düşünüyor. Şener, nedenini de açıkladı.

Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa, Türkiye'ye yazık olur"

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Haber61’de yayınlanan Bayram Özel programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Şener, liglerin başlangıç tarihi, şampiyonluk yarışı, kulüplerin mali durumu ve koronavirüs salgını hakkında dikkat çeken sözler söyledi. Şener, Başakşehir'in şampiyon olmaması gerektiğini savundu.

"12 HAZİRAN ERKEN BİR TARİH"

Liglerin 12 Haziran’da başlatılacak olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sadri Şener “Sağlık açısından oynanmamalı. Futbol araya sosyal mesafe koyarak oynanan bir oyun değil. X bir takımın diyelim malzemecisinde koronavirüs çıktı, o takım 14 gün karantinaya alınacak ve oynayamayacak. Böyle riskler var. Benim kişisel görüşüm, Avrupa’ya uyar mı bilemiyorum, Temmuz-Ağustos gibi hızlandırılmış şekilde Pazar - Çarşamba şeklinde oynayıp bitirme. Ya da benim de hoşuma gider, tescil edersin bu şekilde ligi, hayat yeniden başlar. Küme düşme kaldırılsın isteyen takımların zaten bundan sonraki maçlarda çok puan alamayacağını düşünüyordum. 12 Haziran biraz erken oldu” ifadelerini kullandı.

"POZİTİF VAKA ÇIKARKSA NE YAPACAKSIN?"

Alınan kararın arka planında farklı konular olduğunu dile getiren Şener “Nihat beyin de işi zor şu anda. Bu işin bir de arka planı var. Para işleri var, yayın işleri var. Bunların baskıları var. Koronavirüs sürecinde sağlıklı olmak çok önemli ama ekonomi olmadan da sağlığı çözemiyorsun. İnsanların para kazanması lazım. Kazanamazsa nasıl mücadele edeceksin. Futbolda belki bu olmayabilir çünkü temaslı bir oyun. Allah korusun bir pozitif çıkarsa ne olacak. Sağlık Bakanı da vaka çıkarsa sorumluluk TFF’nin dedi. Bence Ağustos olabilirdi, haftada 3 maç şeklinde” şeklinde konuştu.

"DESTEK OUNMAZSA KULÜPLER BATAR"

Kulüplere destek olunması gerektiğini de belirten Şener “Borçların çoğu bankalara. Bankalar bu devirde bir takım şeylere yardım ediyorlar. Rakamlar büyük olduğu için şube müdürlerinin falan yapacağı iş değil bunlar. Genel müdür veya Bakan nezdinde bunları 1 yıl ödemesiz 7 yıla yayıp kulüplere vermek lazım. Ben yayıncı kuruluşun yerinde olsam para vermem. Seyirci yok. Kulüplere bankalar aracılığıyla destek verilmeli yoksa batarlar” dedi.

"ONLAR ŞAMPİYON OLURSA TÜRKİYE'YE YAZIK OLUR"

Şampiyonluk yarışındaki takımlarla ilgili de konuşan Şener sözlerini şöyle tamamladı;

"Sağlık sorunu bu. Benim bildiğim Fatih Terim oynamak istemiyor, Rıza Çalımbay da istemiyor. Çok riskli bir durum. İstanbul hegomanyası Trabzonspor’a başkaldıracak bir durumda değil. 4 takım yarışıyor ama Başakşehir şampiyon olsa Türkiye’ye de yazık. Seyircisi falan yok, alınmasınlar ama… Zaten şu anda hangi takımın ne yapacağını bilmiyorsun, form durumlarını bilmiyorsun. Çalışmaların da muazzam hırslı geçtiğini sanmıyorum, onlar da korkarak çalışıyordur. Sonuçta yine de bir karar alındı. Saygı duymak lazım."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıkçıların en farklı bayramıSağlıkçıların en farklı bayramı
Ağaoğlu'ndan bayram mesajıAğaoğlu'ndan bayram mesajı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

Golf sopasıyla öyle bir şey yaptı ki...

Golf sopasıyla öyle bir şey yaptı ki...

Caner Erkin: Kariyerimi bitirdi!

Caner Erkin: Kariyerimi bitirdi!

Beşiktaş Alex'e teklif yapmış

Beşiktaş Alex'e teklif yapmış

Emre'den G.Saraylıları kızdıracak hamle!

Emre'den G.Saraylıları kızdıracak hamle!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor teklif...

Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor teklif...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Trabzonspor antrenmanlara devam etti

Trabzonspor antrenmanlara devam etti

Trabzonspor'un Jose Sosa teklifi ortaya çıktı!

Trabzonspor'un Jose Sosa teklifi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa, Türkiye'ye yazık olur"

Onlar şampiyon olursa, Türkiye'ye yazık olur

Uğurcan Çakır: Her şeyin bir sırası var

'Her şeyin bir sırası var'

Bafetimbi Gomis'in yerine Anthony Nwakaeme

Bafetimbi Gomis'in yerine Anthony Nwakaeme

Ahmet Ağaoğlu: Geleneksel bayramlaşmamızdan mahrum kalacağız

Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

Trabzonspor’da Da Costa ve Guilherme’ye doğum günü sürprizi

Da Costa ve Guilherme’ye sürpriz

Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı

Başkan Trabzonspor'un transferini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.