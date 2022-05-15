Safa Sarı’nın babası ve kız kardeşi kaza yaptı

BKM Mutfak Oyuncusu Safa Sarı’nın ailesi kaza yaptı. Kaza Cevizdere Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den Trabzon’un Of ilçesine girmekte olan Halil Ömeroğlu idaresindeki 38 ABA 503 plakalı otomobil, trafik ışıklarında tali yoldan karşıya geçmeye çalışan Fethi Sarı (57) idaresindeki 28 NG 256 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Halil Hacıömeroğlu’nun yanında bulunan annesi Emine Hacıömeroğlu ile diğer araçta bulunan Fethi Sarı ve yanında bulunan kızı Merve Sarı hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kontrol amaçlı Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan Fethi Sarı ve yanında bulunan kızı Merve Sarı’nın, Ünyeli BKM Mutfak Oyuncusu Safa Sarı’nın kız kardeşi ve babası olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

