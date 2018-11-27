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Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Ryan Babel kadro dışı bile kalabilir!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.11.2018 19:58 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medyada bir taraftar ile tartışıp hakarette bulunan Babel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mahmutyazıcıoğlu, "Babel kadro dışı bile kalabilir" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Ryan Babel kadro dışı bile kalabilir!

AsistAnaliz Radyo'nun canlı yayınına konuk olarak telefon aracılığıyla bağlanan Beşiktaşlı yönetici Mahmutyazıcıoğlu, "Babel konusunda taraftar haklı, Babel'in yaptığı şeyi taraftarın hoş görmesi mümkün değil. Eğer ben taraftar olarak konuşursam çok daha ağır konuşurdum. Ama sonuçta bizler yöneticiyiz, hukuki olarak her şeyin sonucunu düşünmekle yükümlüyüz. Hiçbir futbolcu ve yönetici Beşiktaş kulübünden büyük değil, Babel'den savunma istedik, değerlendireceğiz, buna göre gerekli cezayı keseceğiz. Kadro dışı dahi kalabilir" diye konuştu.

"BEN KENDİ PARAMI ALMADIM, ÜSTÜNE İNDİRİM YAPTIRDIM"

2 milyon liralık fatura ile ilgili de konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Ortağımla 2013 yılından beri beraberiz. Ben henüz yönetim kurulu üyesi değilken, 6 milyon liralık bir sözleşme yaptık ve ben o dönemlerde yönetici olabileceğimi bile düşünmüyordum. İlk 2 aşaması kaybedilmiş bir davayı aldık ve Nevzat Demir Tesisleri'nden tahliye edilme durumumuz söz konusuydu. Bu davaların tamamı bitti, kazanıldı ve davalar bittiğinde henüz yönetici değildim. Yönetici olduktan sonra ben sözleşmedeki hakkımdan vazgeçtim. Kendi alacaklarımın tamamından vazgeçip, ortağımdan da indirim yaptırttım. Bu davaların sonucunda 180 dönümlük Nevzat Demir Tesisleri, 49 yıllığına Beşiktaş'a tahsis edildi" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Şafak Mahmutyazıcıoğlu ryan babel

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