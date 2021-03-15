Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddia edildi!

Fox TV'nin entrika bombası dizisi Yasak Elma'da, Zehra karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, kalın ses tonu nedeniyle yeniden erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği iddialarıyla gündem oldu. Ancak ünlü oyuncu, yıllar önce başına dert olan sesiyle barışık olduğunu söylemiş, "Küçükken dert ederdim ama şimdi seviyorum" demişti.

"TAMAM ŞAFAK BEY DİYORLAR"

Ancak ünlü oyuncu, özellikle hakkında bilgi sahibi olmayan izleyicilerin sıklıkla merak ettiği konu olan 'erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği' iddialarına yıllar önce yanıt vermişti. Şafak Pekdemir, "Sesimin kalın olmasını küçükken dert ederdim ama şimdi seviyorum. Taksi durağını aradığımda, 'Tamam Şafak Bey' diyorlar" açıklamasında bulunmuş, sesiyle barışık olduğunu söylemişti.

ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?

Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Kameralar karşısına ilk kez Türk Malı adlı dizi ile geçen Şafak Pekdemir, 2011 yılında başrolünü Selin Demiratar, Serkan Altunorak, İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı "Şüphe" dizisinde "Aslı Demircan" karakterini canlandırdı.

