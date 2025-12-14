MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor! Mal paylaşımı olacak mı?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın, 3,5 aylık evliliği bitiyor. Erbil, boşanmak için avukatına için vekâlet verdi. Gülseren Ceylan'ın ise evden ayrıldığı öğrenildi.

Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor! Mal paylaşımı olacak mı?
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 28 Ağustos'ta ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinde bir yılı doldurmadan boşanma kararı aldı.

Ceylan'ın 1 hafta önce evden ayrıldığı öğrenildi. Erbil'in ise avukatı Şeyda Yıldırım’a boşanmak için vekâlet verdi.

Pazartesi günü davanın açılacağı ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, evliliklerinde 1 yılı doldurmadığı için anlaşmalı boşanamayacak.

Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor! Mal paylaşımı olacak mı? 1

AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Taraflar arasında mal ayrılığı sözleşmesi olduğundan, birbirlerinden maddi talepte bulunamayacakları ifade edildi. Ayrılığın nedeninin ise; yaşanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar olduğu belirtildi.

Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor! Mal paylaşımı olacak mı? 2

AÇIKLAMALARI KRİZ YARATMIŞTI

Gülseren Ceylan ile 6'ncı evliliğini yapan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile evliliğinde ilk krizi de beraberinde getirmişti.

Ünlü şovmen; "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" demişti. O kişinin de 2001'de evlenip 1,5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takipçi sayısı resmen uçtu! Dizi başladığında 9 bindi şimdi ise...Takipçi sayısı resmen uçtu! Dizi başladığında 9 bindi şimdi ise...
Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.