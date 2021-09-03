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Şafak Sezer'den Pjanic itirafı geldi! Kolpaçino...

03.09.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Sezer, Miralem Pjanic'in "Hedef Benmişim" açıklamasını yorumladı.

Şafak Sezer'den Pjanic itirafı geldi! Kolpaçino...

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in "Hedef Benmişim" açıklamasının kendisini de şaşırttığını söyledi.

Beşiktaş Kulübünün yeni transferi Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in tanıtımını "Hedef Benmişim" etiketiyle ve Pjanic'in de aynı cümleyi kullandığı kısa videoyla duyurması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KOLPAÇİNO FİLMİNİN HAYRANI

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Sosyal medya kullanıcılarının ve taraftarların merak ettiği bu ifadenin ardından Pjanic'in, Şafak Sezer'in de başrolünde oynadığı Kolpaçino filminin hayranı olduğu ortaya çıktı.

Filmin senaristi de olan Şafak Sezer'in sosyal medyadaki bir canlı yayınında "Beni de Kolpaçino'da oynatsana Şafak abi." yorumunu yapan Pjanic'in Beşiktaş'a transferi, Sezer'i de memnun etti.

Sezer, oyuncu ve şarkıcı arkadaşı Ercan Avşar'la Etiler'de bir restoranda yemek yerken basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, "Kendisiyle sosyal medyada birkaç kez mesajlaştık. Merih Demiral vardı galiba yanında. Bir şaka yaptılar ama bu sefer gerçek oldu, hakikaten geldi. Dünya çapında çok değerli bir futbolcu. Beşiktaş'a gelmesi de çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN PJANIC'E ÖZEL VİDEO

Beşiktaş'ın Football Manager içerikli Pjanic tanıtım videosu...


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Şafak Sezer Miralem Pjanic
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