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Saffet Akyüz, Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanlığı’na seçildi

25.06.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel Futbolcular Derneği’nin olağan seçimli genel kurulu, İstanbul’da gerçekleşti. Saffet Akyüz ve ekibi, üyelerin tamamının oyunu alarak 3 yıllığına başkan seçildi.

Saffet Akyüz, Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanlığı’na seçildi

Profesyonel Futbolcular Derneği’nin 2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu, İstanbul’da yapıldı. Seçimli genel kurulda aday olan Saffet Akyüz, oy kullanmaya gelen bütün üyelerin oylarını alarak başkan seçildi. 2 dönem boyunca Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı olarak görev yapan Hakan Ünsal ve ekibi, başkanlığa seçilen Saffet Akyüz’ü tebrik etti. Türk futbolcusunun her türlü sorununda yanında olmayı amaç edinen Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin Başkan ve Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Saffet Akyüz
Yönetim Kurulu: Altan Aksoy, Emrah Eren, Erhan Küçük, Can Cumhur Bozacı, Yasin Sülün, Erkan Yetişmiş
Yedek Liste: Serhat Akyüz, Okan Özke, Hasan Yiğit, İskender Alın, Yunus Emre Genç, Mustafa Cevret
Denetleme Kurulu: Gökhan Caba, Mithat Yavaş, Ceyhun Müderrisoğlu
Yedek Liste: Mustafa Sarp, Sinan Közen, Ahmet Uzun

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