SAFİR 14. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE! ATV SAFİR dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti!

Safir dizisi 14. bölümü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların sevilen dizisi Safir'in başrollerinde Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler Safir 14. bölümü için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, İşte Safir 14. bölüm konusu...

SAFİR DİZİSİ 14. BÖLÜM NE ZAMAN?

Safir, her Pazartesi akşamı Atv'de yayınlanıyor. Safir dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

SAFİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Safir dizisinin 13. bölümünde;

Feraye ve Yaman'ın atölyedeki yakınlaşmalarına şahit olan Ateş, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu yüzden herkesin tek tek karşısına çıkar ve en çekindikleri soruları sorar. Ancak hiç kimse dürüstçe cevap vermez. Çünkü herkesin eli kolu bağlıdır, hayatları pahasına korudukları sırlar vardır. Diğer yandan Feraye ve Yaman'ın peşine düşen tek kişi Ateş değildir. Aleyna da bazı şeyleri çözmeye başlamıştır. Ancak güvenilmez biri olarak görüldüğü için, kimse onun ithamlarını ciddiye almaz. Ateş dışında… Yaman ise atölyede Feraye ile kilitli kalmalarının ardındaki gizemi çözmeye çalışırken Feraye'nin karnındaki bebeğin babasının kendisi olduğundan şüphelenir. Bu şekilde sonuca ulaşamayan Ateş sonunda herkesi bir araya getirip yüzleştirmeye karar verir. Gece her şey onun planladığı gibi başlar. Yoksa bütün sırlar ortaya mı dökülecektir? Yaman, Feraye'nin bebeğinin kendisinden olduğunu öğrenecek mi?

SAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safir dizisinin 14. bölümünde;

Yaman'ın kollarında hastaneye yetiştirilirken ona bebeğin babası olduğunu itiraf etmiş olan Feraye, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ateş freni sabote edilen arabasıyla ölüme doğru son sürat gitmektedir. Bora tarafından kafasına dayanmış olan silahın her an ateşleneceğini bilen Okan ise abilerinin ikisini birden kaybettiğini sanmaktadır. Gülsoy kardeşler bir kabusa dönüşen bu geceden nasıl kurtulacak?

Karnındaki bebek hayata tutunurken Yaman'la uzun süredir ayrı düşmüş olan Feraye için mutluluk artık imkansız değildir. Ancak bu aşk karşısında yenilgiyi kabul etmeyen Bora yeni bir saldırıya hazırlanmaktadır. Yaman, babası olduğunu henüz yeni öğrendiği bebeği ve sevdiği kadını koruyabilecek mi?

Vural Bakırcı'nın düşmanı olmanın faturasını ağır bir şekilde ödemeye devam eden Ateş bu defa da peşine takılan bir tetikçinin namlusunun ucundadır. Ancak onu bu tuzaktan kurtarmak için umulmadık biri harekete geçer. Tüm dengeleri değiştirecek bambaşka sırlar ortaya dökülmek üzereyken bu sefer asıl savaş Yaman ve Ateş arasında mı başlayacak?

SAFİR 14. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Safir dizisinin 14. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.







