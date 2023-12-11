SAFİR 15. BÖLÜM İZLE ATV CANLI! Safir hangi gün, saat kaçta? Son bölüm özeti ve ATV yayın akışı

Safir dizisi 15. bölümü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. ATV'nin büyük beklenti ile yayın hayatına başladığı dizisi Safir'in başrollerinde Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler Safir 15. bölümü için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte oldukça beğenilen dizi Safir'in yeni bölümü ile ilgili detaylar...

SAFİR DİZİSİ 15. BÖLÜM NE ZAMAN?

Safir, her Pazartesi akşamı Atv'de yayınlanıyor. Safir dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

SAFİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Safir 14. bölümünde;

Yaman'ın kollarında hastaneye yetiştirilirken ona bebeğin babası olduğunu itiraf etmiş olan Feraye, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ateş freni sabote edilen arabasıyla ölüme doğru son sürat gitmektedir. Bora tarafından kafasına dayanmış olan silahın her an ateşleneceğini bilen Okan ise abilerinin ikisini birden kaybettiğini sanmaktadır. Gülsoy kardeşler bir kabusa dönüşen bu geceden nasıl kurtulacak?

Karnındaki bebek hayata tutunurken Yaman'la uzun süredir ayrı düşmüş olan Feraye için mutluluk artık imkansız değildir. Ancak bu aşk karşısında yenilgiyi kabul etmeyen Bora yeni bir saldırıya hazırlanmaktadır. Yaman, babası olduğunu henüz yeni öğrendiği bebeği ve sevdiği kadını koruyabilecek mi?

SAFİR 15. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

Yaman ve Ateş, Feraye tartışması yüzünden karşı karşıya gelmişken, Yaman, varlığını bilmedikleri bir tetikçinin silahından çıkan kurşunla yaralanır. Feraye ise büyük bir öfke ve nefretle; bebeğini kaybetmesinin sorumlusu olan Bora'nın karşısına dikilir. Gülfem'in silahlı saldırı anında Vural'ın yanında olduğunu anlayan Ateş nedeninin peşine düşer.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

11:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Aldatmak

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı







