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SAFİR 3. BÖLÜM izle! ATV SAFİR dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

18.09.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safir dizisi 3. bölümü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların yeni dizisi Safir'in başrollerinde Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay yer alıyor. Dizi 4 Eylül Pazartesi akşamı yayın hayatına başladı. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler Safir 3. bölümü için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Safir ikinci bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Safir üçüncü bölümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. Atv'de yayın hayatına merhaba diyen Safir dizisinin ilk bölümü Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekilmişti. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı Safir dizisi ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizinin 3. bölümü merakla bekleniyor. İşte Safir ikinci bölüm konusu...

SAFİR DİZİSİ 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Saifr, her Pazartesi akşamı Atv'de yayınlanıyor. Safir dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

SAFİR İKİ

SAFİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Safir dizisinin ikinci bölümünde;
Bebeği olacağını öğrenen Feraye şimdi çok daha zor durumdadır. Bebekten kimsenin haberdar olmasını istemez. Ateş, Feraye'nin bu büyük sırrını saklayacak mıdır? Yaman ise Cemile'nin tehditleri karşısında apar topar Aleyna ile evlenir. Gülsoy ailesi bu ani evlilikle büyük bir şok yaşar. Öte yanda Vural, oğlunu ararken yaşanan beklenmedik gelişme ortalığın iyice karışmasına sebep olacaktır.

SAFİR 2. BÖLÜMM

SAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safir dizisinin üçüncü bölümünde;
Ateş'le Feraye'nin evleneceğini düşünen Yaman her şeyi yakıp yıkmaya hazırdır. Bu arada Feraye ise Kapadokya'dan kaçmak için başka çıkış yolları ararken Cemile kendi menfaati için ona yardımcı olur. Muhsin'in onayı alınır, Feraye İstanbul'a gidecektir. Ama hiçbir şey planlanan gibi gitmez. Gülfem ise Aleyna'yı kendi tarafına çekmek, Cemile'yi kendi silahıyla vurmak için kolları sıvar. Yaman'a bir türlü yaklaşamayan Aleyna ise ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Vural'ın ise oğlu Bora'nın intikamını almak için kollarını sıvadığında ortaya çıkan şok gelişme herkes için beklenmedik bir duruma yol açacaktır.

safir 3. bölüm

SAFİR 3. BÖLÜMÜ İZLE!

Safir dizisinin 3. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.


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