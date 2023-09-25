SAFİR 4. BÖLÜM izle! ATV SAFİR dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Safir üçüncü bölümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. Atv'de yayın hayatına merhaba diyen Safir dizisinin ilk bölümü Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekilmişti. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı Safir dizisi ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizinin 4. bölümü merakla bekleniyor. İşte Safir 4. bölüm konusu...

SAFİR DİZİSİ 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Saifr, her Pazartesi akşamı Atv'de yayınlanıyor. Safir dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

SAFİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Safir dizisinin üçüncü bölümünde;

Ateş'le Feraye'nin evleneceğini düşünen Yaman her şeyi yakıp yıkmaya hazırdır. Bu arada Feraye ise Kapadokya'dan kaçmak için başka çıkış yolları ararken Cemile kendi menfaati için ona yardımcı olur. Muhsin'in onayı alınır, Feraye İstanbul'a gidecektir. Ama hiçbir şey planlanan gibi gitmez. Gülfem ise Aleyna'yı kendi tarafına çekmek, Cemile'yi kendi silahıyla vurmak için kolları sıvar. Yaman'a bir türlü yaklaşamayan Aleyna ise ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Vural'ın ise oğlu Bora'nın intikamını almak için kollarını sıvadığında ortaya çıkan şok gelişme herkes için beklenmedik bir duruma yol açacaktır.

SAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safir dizisinin dördüncü bölümünde;

Vural'ın evine baskın yapmasına çok sinirlenen Ömer, Vural'la ipleri kopartma noktasına gelir. Vural cephesinde gerginlik tırmanır. Okan işin içinden kendi başına çıkmak isterken her şeyin daha da sarpa sarmasına sebep olur. Ateş'in Feraye'yle evleneceğini öğrenen Gülfem bu evliliğe onay vermezken, Ömer bu evlilik olacak diye resti çeker. Bu arada Yaman, Feraye'yi her şeyi arkalarında bırakıp gitmek için ikna etmeye çabalar. Feraye tüm olanlardan sonra aşkına yenik düşecek midir?

SAFİR 4. BÖLÜMÜ İZLE!

Safir dizisinin 4. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.



