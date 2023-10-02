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SAFİR 5. BÖLÜM İZLE! ATV SAFİR dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

02.10.2023 19:01 | Son Güncelleme:
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Safir dizisi 5. bölümü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların yeni dizisi Safir'in başrollerinde Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler Safir 5. bölümü için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Safir dördüncü bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Safir yeni bölümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. Atv'de yayın hayatına merhaba diyen Safir dizisinin ilk bölümü Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekilmişti. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı Safir dizisi ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizinin 5. bölümü 2 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak. İşte Safir 5. bölüm konusu...

SAFİR DİZİSİ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Saifr, her Pazartesi akşamı Atv'de yayınlanıyor. Safir dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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SAFİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Safir dizisinin dördüncü bölümünde;
Vural'ın evine baskın yapmasına çok sinirlenen Ömer, Vural'la ipleri kopartma noktasına gelir. Vural cephesinde gerginlik tırmanır. Okan işin içinden kendi başına çıkmak isterken her şeyin daha da sarpa sarmasına sebep olur. Ateş'in Feraye'yle evleneceğini öğrenen Gülfem bu evliliğe onay vermezken, Ömer bu evlilik olacak diye resti çeker. Bu arada Yaman, Feraye'yi her şeyi arkalarında bırakıp gitmek için ikna etmeye çabalar. Feraye tüm olanlardan sonra aşkına yenik düşecek midir?

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SAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safir dizisinin beşinci bölümünde;
Feraye'nin kendisini abisi Ateş'le aldattığını zanneden Yaman, Feraye'ye hayatı zehir etmeye yemin eder. Yaman'ın ardı arkası kesilmeyen hamleleriyle Feraye iyice zor durumda kalır. Bu arada hızlı bir biçimde düğün hazırlıklarına başlanır. Ömer her şeyin adetlere uygun olmasını ister, önce kına olacaktır. Feraye'yi kabullenemeyen Gülfem'in ise bu işi bozmak için başka planları vardır. Bora cephesinde de sular durulmaz. Şüphelerinden kurtulamayan Vural oğluna gerçekte ne olduğunu öğrenebilmek için yeni bir adım atacaktır.

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SAFİR 5. BÖLÜMÜ İZLE!

Safir dizisinin 5. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.


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