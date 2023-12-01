Safir dizisine bomba transfer! Çok ünlü bir isim kadroda

Atv’nin pazartesi akşamları ekrana gelen iddialı dizisi Safir'in senaryosu ana kadroya katılacak yeni bir oyuncuyla iyice hareketlenmeye başlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim eklendi.

GÜNEŞ ROLÜNÜ CANLANDIRACAK

Safir dizisi pazartesi akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. NTCMedya imzalı dizi İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ü buluşturmuştu. Semih Bağcı’nın yönettiği dizinin kadrosuna flaş bir oyuncu katılıyor. Kapadokya’nı masalsı ortamında çekilen dizinin ekibine ünlü oyuncu Gizem Karaca dahil oldu.

Karaca’nın kısa sürede kendi seyirci kitlesini oluşturan, yurt dışı satışları da artan dizide Güneş karakterine hayat verecek. Güneş’in gelişi Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı dizinin hikâyesine yeni bir yön verecek.







