SAFİR GÜNEŞ KİMDİR? Safir'in Güneş'i Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? Kadroya dahil oldu!

Safir'in Güneş'i Gizem Karaca ile ilgili aramalar dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Safir'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. İzleyiciler "Safir Güneş kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nerelidir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

SAFİR'İN GÜNEŞ'İ GİZEM KARACA KİMDİR?

7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca, lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Aynı yıl Adını Feriha Koydum isimli ikinci dizisinde de başrolde "Güneş Sancaktar" karakterini canlandırdı.

SAFİR GÜNEŞ KİMDİR?

Güneş'in kendisi için anlamının çok özel olduğunu söyleyen Gizem Karaca, "Güneş yaşam kaynağıdır, güzel olduğu kadar tehlikelidir. Tüm gezegenler onun etrafında döner. Bu yüzden genel olarak güneş simgesini çok sık kullanırım günlük hayatımda, üstümde başımda, yaptığım resimlerde ve genel olarak evimin dekorasyonunda.

Karakter ismimin Güneş olduğunu duyunca çok şaşırdım. Bazı tesadüfleri çok seviyorum. Demek ki çağırdım. Güneşi gerçekten bir Güneş gibi güçlü ve merkezde bir karakter olarak kurmak istiyorum. Güneş herkese ve her şeye enerji ve güç verecek, yaşam enerjisi katacak bence. Daha çok yeni tanıştım Güneş hanımımla, çok güzel planlarım ve heyecanım var onunla ilgili :) , ondan ışıl ışıl parlayan bir kadın çıkaracağım. İçinizi ısıtan ama gereğinden çok yaklaşırsanız yakan bir kadın olacak" dedi.





