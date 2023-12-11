MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. SAFİR GÜNEŞ KİMDİR? Safir'in Güneş'i Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? Kadroya dahil oldu!

SAFİR GÜNEŞ KİMDİR? Safir'in Güneş'i Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? Kadroya dahil oldu!

11.12.2023 20:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safir Güneş kimdir ekranı dizinin izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İlhan Şen'in başrolde olduğu dizinin yeni bölümü ile birlikte kadroya Gizem Karaca dahil oldu. Ünlü oyuncu Safir'de Güneş karakterine hayat verecek. Peki, SAFİR GÜNEŞ KİMDİR? Safir'in Güneş'i Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? Kadroya dahil oldu!

Safir'in Güneş'i Gizem Karaca ile ilgili aramalar dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Safir'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. İzleyiciler "Safir Güneş kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nerelidir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

SAFİR'İN GÜNEŞ'İ GİZEM KARACA KİMDİR?

7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca, lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

gizemkaraca-1

Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Aynı yıl Adını Feriha Koydum isimli ikinci dizisinde de başrolde "Güneş Sancaktar" karakterini canlandırdı.

SAFİR GÜNEŞ KİMDİR?

Güneş'in kendisi için anlamının çok özel olduğunu söyleyen Gizem Karaca, "Güneş yaşam kaynağıdır, güzel olduğu kadar tehlikelidir. Tüm gezegenler onun etrafında döner. Bu yüzden genel olarak güneş simgesini çok sık kullanırım günlük hayatımda, üstümde başımda, yaptığım resimlerde ve genel olarak evimin dekorasyonunda.

ezgif.com-webp-to-jpg (12)

Karakter ismimin Güneş olduğunu duyunca çok şaşırdım. Bazı tesadüfleri çok seviyorum. Demek ki çağırdım. Güneşi gerçekten bir Güneş gibi güçlü ve merkezde bir karakter olarak kurmak istiyorum. Güneş herkese ve her şeye enerji ve güç verecek, yaşam enerjisi katacak bence. Daha çok yeni tanıştım Güneş hanımımla, çok güzel planlarım ve heyecanım var onunla ilgili :) , ondan ışıl ışıl parlayan bir kadın çıkaracağım. İçinizi ısıtan ama gereğinden çok yaklaşırsanız yakan bir kadın olacak" dedi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oryantal Didem Kınalı'ya kapkaççı şoku! 'Bunlar çete ve her yerdeler'Oryantal Didem Kınalı'ya kapkaççı şoku! 'Bunlar çete ve her yerdeler'
Estetiklerini tek tek saymıştı! Eski halini görenler tanıyamadı Estetiklerini tek tek saymıştı! Eski halini görenler tanıyamadı
Soyunup yatağa girdi, sere serpe poz verdi! Olay oldu Soyunup yatağa girdi, sere serpe poz verdi! Olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca gizem karaca dizileri safir dizisi Oyuncu medya yaşında karakteri kiminle evli
En Çok Okunan Haberler
O derneğin tabelasını söktürdü! "Bunu açanlar gelip benden istesin"

O derneğin tabelasını söktürdü! "Bunu açanlar gelip benden istesin"

Memur zammı için bildiğiniz tüm oranları unutun!

Memur zammı için bildiğiniz tüm oranları unutun!

Ankara'da korkunç olay! 30. katta çalışırken aşağıya düştüler

Ankara'da korkunç olay! 30. katta çalışırken aşağıya düştüler

Birleşik Krallık'ta yeni katil: 'Frankeştayn' uyuşturucuları! Eroin'den bile 300 kat daha güçlü: Yetkililer teyakkuza geçti

Birleşik Krallık'ta yeni katil: 'Frankeştayn' uyuşturucuları! Eroin'den bile 300 kat daha güçlü: Yetkililer teyakkuza geçti

İbrahim Üzülmez'den Mynet Spor'a özel açıklamalar

İbrahim Üzülmez'den Mynet Spor'a özel açıklamalar

İşe gidiyorum diyerek evden çıktı, bir daha dönemedi!

İşe gidiyorum diyerek evden çıktı, bir daha dönemedi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.