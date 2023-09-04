Safir'in Feraye'si Özge Yağız kimdir, nereli ve kaç yaşında? Özge Yağız'ın oynadığı dizi ve filmler

Safir dizisinde Feraye Yılmaz karakterine hayat veren Özge Yağız vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Burcu Över kaleme aldığı Safir'in yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Ünlü oyuncu Özge Yağız; İlhan şen ve Burak Berkay Akgül ile başrolleri paylaşıyor. İşte Safir dizisinin Feraye'si Özge Yağız hakkında merak edilenler...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 26 Eylül 1997'de İstanbul'da doğdu ve aslen sivaslıdır. Başkent üniversitesi iletişim bilimleri akademisi'nden mezun oldu. oyunculukla ilgilenmeye lise yıllarında başladı ve üniversite yıllarında tiyatroda aktif olarak rol aldı.

2017 yılında "Adını Sen Koy" dizisinde "Selin" karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. 2019 yılında "Yemin" dizisinde "Reyhan" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

2022 yılında "Yemin" dizisinden ayrıldı ve "Baba" dizisinde "Büşra" karakterini canlandırmaya başladı.

SAFİR'İN FERAYESİ ÖZGE YAPIZ'IN OYNAIĞI DİZİ VE FİLMLER

2018 Adını Sen Koy

2019-2020 Yemin

2020-2021 Sol Yanım

2021 İçimizden Biri

2022 Baba

2022-2023 Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi

2023- Safir

