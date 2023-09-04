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Safir'in Gülfem'i İpek Tuzcuoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İpek Tuzcuoğlu'nun oynadığı diziler

04.09.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İpek Tuzcuoğlu, Safir dizisinde Gülfem Gülsoy karakterine hayat veriyor. ATV yeni dizisi bu akşam izleyiciyle buluşacak. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı Safir dizisinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Peki, Safir'in Gülfem'i İpek Tuzcuoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, İpek Tuzcuoğlu'nun oynadığı diziler...

Safir'in Gülfem'i İpek Tuzcuoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İpek Tuzcuoğlu'nun oynadığı diziler

İpek Tuzcuoğlu, ATV'nin yeni dizisi Safir için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Burcu Över kaleme aldığı Safir'in yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Asmalı Konak dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu'ya, Safir dizisinde Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül gibi isimler eşlik edecek. İşte, İpek Tuzcuoğlu hakkında merak edilenler...

İPEK TUZCUOĞLU KİMDİR?

İpek Tuzcuoğlu,11 Kasım 1971 yılında İzmir'de doğmuştur. Boyu 1,68 m ve 55 kg ağırlığındadır.Sakin ve içine kapanık bir çocukluk geçirmiştir. Sanatsever bir ailenin evladı olduğu için ailesinin yönlendirmeleri doğrultusunda içine kapanık hallerini aşmıştır. Küçük yaşlarından itibaren İzmir’de Aynur Ressamoğlu Bale Stüdyosu’na giden Tuzcuoğlu’nun hayali balerin olmaktı. 16 yaşında iken İzmir Devlet Tiyatrosu’nda “Boy Friend” adlı müzikalde dans kadrosona katıldı. İzmir Karşıyaka Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamladı. Birçok dizi ve filmlerde üstün performans göstermiş ve ödüllere layık görülmüştür. ayrıca reklam ve program sunuculuğu ile de ekranlarda boy göstermiştir. " Ada'da Bir Sonbahar", "Asmalı Konak", "Duriye'nin Güğümleri" ,"Avrupa Avrupa", "Diğer Yarım", "Aşk ve Mavi", "Yalaza"," Tövbeler Olsun" gibi dizi ve filmlerde roller almıştır.

İPEK TUZCUOĞLU EVLİ Mİ?

İpek Tuzcuoğlu ilk evliliğini 1998 yılında meslektaşı Hazım Körmükçü ile yaptı. Çift 2002 yılında ayrıldı. Tuzcuoğlu, 2010 yılında Yener Gürsoy ile evlendi. Fakat 2011'de boşandılar.

İpek Tuzcuoğlu 2012 yılında evlendiği Enver Selim Kurtoğlu ile aynı sene yollarını ayırmıştır.

SAFİR'İN GÜLFEM'İ İPEK TUZCUOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

2023- Safir
2020 Tövbeler Olsun
2018 Aşk ve Mavi
2017 Yalaza
2014 Diğer Yarım
2014 Ne Diyosuun
2013 Her Şey Yolunda Merkez
2012 Aşkın Halleri
2011 Avrupa Avrupa
2010-2011 Dürüye'nin Güğümleri
2007-2008 Mahşer-Nabucco'nun Zehri
2005 Köpek
2004 Ah Be İstanbul
2002 Asmalı Konak
2001 Evdeki Yabancı
2000 Cinlerle Periler
1999 Aşkın Dağlarda Gezer
1998 Feride
1998 Deli Divane
1998 Hicran Yarası
1997 İntizar
1997 Kır Çiçekleri
1997 Mirasyediler
1996 Anılarda Sevgili
1995 Umut Dünyası
1995 Bizim Mahalle
1994 Yukarı Karakısık
1988 Evlenme Cüzdanı

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