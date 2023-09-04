Safir'in Gülfem'i İpek Tuzcuoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İpek Tuzcuoğlu'nun oynadığı diziler

İpek Tuzcuoğlu, ATV'nin yeni dizisi Safir için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Burcu Över kaleme aldığı Safir'in yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Asmalı Konak dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu'ya, Safir dizisinde Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül gibi isimler eşlik edecek. İşte, İpek Tuzcuoğlu hakkında merak edilenler...

İPEK TUZCUOĞLU KİMDİR?

İpek Tuzcuoğlu,11 Kasım 1971 yılında İzmir'de doğmuştur. Boyu 1,68 m ve 55 kg ağırlığındadır.Sakin ve içine kapanık bir çocukluk geçirmiştir. Sanatsever bir ailenin evladı olduğu için ailesinin yönlendirmeleri doğrultusunda içine kapanık hallerini aşmıştır. Küçük yaşlarından itibaren İzmir’de Aynur Ressamoğlu Bale Stüdyosu’na giden Tuzcuoğlu’nun hayali balerin olmaktı. 16 yaşında iken İzmir Devlet Tiyatrosu’nda “Boy Friend” adlı müzikalde dans kadrosona katıldı. İzmir Karşıyaka Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamladı. Birçok dizi ve filmlerde üstün performans göstermiş ve ödüllere layık görülmüştür. ayrıca reklam ve program sunuculuğu ile de ekranlarda boy göstermiştir. " Ada'da Bir Sonbahar", "Asmalı Konak", "Duriye'nin Güğümleri" ,"Avrupa Avrupa", "Diğer Yarım", "Aşk ve Mavi", "Yalaza"," Tövbeler Olsun" gibi dizi ve filmlerde roller almıştır.

İPEK TUZCUOĞLU EVLİ Mİ?

İpek Tuzcuoğlu ilk evliliğini 1998 yılında meslektaşı Hazım Körmükçü ile yaptı. Çift 2002 yılında ayrıldı. Tuzcuoğlu, 2010 yılında Yener Gürsoy ile evlendi. Fakat 2011'de boşandılar.

İpek Tuzcuoğlu 2012 yılında evlendiği Enver Selim Kurtoğlu ile aynı sene yollarını ayırmıştır.

SAFİR'İN GÜLFEM'İ İPEK TUZCUOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

2023- Safir

2020 Tövbeler Olsun

2018 Aşk ve Mavi

2017 Yalaza

2014 Diğer Yarım

2014 Ne Diyosuun

2013 Her Şey Yolunda Merkez

2012 Aşkın Halleri

2011 Avrupa Avrupa

2010-2011 Dürüye'nin Güğümleri

2007-2008 Mahşer-Nabucco'nun Zehri

2005 Köpek

2004 Ah Be İstanbul

2002 Asmalı Konak

2001 Evdeki Yabancı

2000 Cinlerle Periler

1999 Aşkın Dağlarda Gezer

1998 Feride

1998 Deli Divane

1998 Hicran Yarası

1997 İntizar

1997 Kır Çiçekleri

1997 Mirasyediler

1996 Anılarda Sevgili

1995 Umut Dünyası

1995 Bizim Mahalle

1994 Yukarı Karakısık

1988 Evlenme Cüzdanı

