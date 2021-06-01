Safiye gibi takıntılı! Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola photoshop kurbanı oldu

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, bu sezonun en sevilen yapımlarından "Masumlar Apartmanı" dizisi ile yıllar sonra ekrana döndü. Daha önce, genellikle komedi projelerinde izlediğimiz oyuncu, bu dizideki Safiye karakteriyle dramın da hakkını verebileceğini gösterdi. Safiye'nin travmalarını, psikolojik hastalıklarını ve duygularını çok iyi yansıtan Ezgi Mola, bütün övgüleri topladı. Ama komediyi de elden bırakmamaya kararlı. Ünlü oyuncu, sosyal medyadaki ve setteki eğlenceli halleriyle hayranlarını güldürmeye devam ediyor. Oyuncunun mizahı ne kadar sevdiğini bilen hayranları da zaman zaman Ezgi Mola üzerinden espriler yapıyor.

Jason Statham takıntısı

Hayranları nasıl Ezgi Mola'nın peşini bırakmıyorsa, Ezgi Mola da birkaç yıl öncesine kadar dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın peşini bırakmıyordu. Jason Statham'ın fotoğraflarının altını Türkçe yorumlarla dolduran Ezgi Mola, sosyal medyada da büyük ilgi çekti. Artık Jason Statham'ın fotoğraflarını rahat bıraksa da kimse bu hayranlığı unutmadı. Ezgi Mola, son olarak, photoshop kurbanı oldu.

Safiye'nin Jason Statham'ı yargıladığı ve kıskandığı anlar, Ezgi Mola'yı da çok güldürdü.



