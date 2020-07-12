Safiye Soyman 30. Sanat Yılı'na Bodrum'da girdi

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık dört ay sonra ilk kez sahneye çıktığını söyleyen Soyman, "Çok heyecanlıyım. Sanki ilk defa sahneye çıkıyorum. Sizleri çok özledim ve biliyorum biliyorum ki sizlerde eğlenmeyi çok özlediniz. İnşallah bu kötü günleri de geride bırakacağız" dedi.

Taç detaylı ışıltılı bir kıyafet tercih ettiği konserinin ilk bölümünde 30. Sanat Yılı Özel Albümü'nde yer alan şarkıları peş peşe seslendirerek dinleyicilerine çok özel bir sürpriz de yapan Soyman, ''Albümdeki her şarkıyı burada, Azka Otel'de kliplendirdik. Beni cesaretlendiren ve bana güç veren Bülent Kaya'ya bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.'' sözleri ile yeni albümünün arşiv niteliği taşıyacak bir eser olacağını dile getirdi.

ÜNLÜ İKİLİDEN ''TULUM'' DETAYLI KORONAVİRÜS UYARISI

SAFİYE SOYMAN "20 YILDIR KORONAVİRÜS İLE AYNI EVDE YAŞIYORMUŞUM"

Konserin ikinci yarısına tulum, maske-eldiven ve steteskop kombini ile hayat arkadaşı Safiye Soyman'ın sahnesine konuk olan Faik Öztürk, Zor bir süreçten geçtiklerini dile getirerek "Ne kadar ciddi bir hastalık ile mücadele ettiğimizi ve tedbirleri bir an olsun elden bırakmamamız gerektiğini belirtmek istediğim için maskemi, eldivenimi ve tulumumu giydim. Lütfen sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edelim" dedi.