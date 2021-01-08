Safiye Soyman'ın makyajı sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'u terk eden ünlüler arasında yer alan Safiye Soyman, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Sıklıkla fotoğraflarına yaptığı filtrelerle gündeme gelen Safiye Soyman'ın son paylaşımı herkesi şaşırttı.

BATMAN'A BENZETTİ

Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman’e benzetti. Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına da “Süper kahraman Batman gibi 2021’de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu?” yazdı.





