MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Safiye Soyman'ın makyajı sosyal medyayı salladı

Safiye Soyman'ın makyajı sosyal medyayı salladı

08.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Safiye Soyman'ın makyajı sosyal medyayı salladı

Yaptırdığı estetiklerle gündem olan ve sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapan Safiye Soyman, 'Batman' oldu. Soyman'ın eğlenceli makyajı takipçileri tarafından binlerce yorum aldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'u terk eden ünlüler arasında yer alan Safiye Soyman, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Sıklıkla fotoğraflarına yaptığı filtrelerle gündeme gelen Safiye Soyman'ın son paylaşımı herkesi şaşırttı.

BATMAN'A BENZETTİ

Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman’e benzetti. Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına da “Süper kahraman Batman gibi 2021’de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu?” yazdı.

5ff8522a55427e13fc91034c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
'Pandemi fırsatçısı!' Tepki yağıyor'Pandemi fırsatçısı!' Tepki yağıyor
Cesur yıldızdan şaşırtan itiraf: 'Benim de kusurlarım var'Cesur yıldızdan şaşırtan itiraf: 'Benim de kusurlarım var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Feci kaza! Belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Feci kaza! Belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Aşıdaki o tartışmalara noktayı koydu: Mümkün değil

Aşıdaki o tartışmalara noktayı koydu: Mümkün değil

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Diğer Haberler

İbrahim Büyükak partnerini buldu! Cemre Ebüzziya diziye dahi oldu

Exxen için partnerini buldu! Güzel oyuncu...

Yılmaz Gruda: Öldüğüm zaman mezar taşıma...

Yılmaz Gruda: Öldüğüm zaman mezar taşıma...

Kylie Jenner'ın yeni el dezenfektanı tepki çekti

'Pandemi fırsatçısı!' Tepki yağıyor

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 8 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Gelinim Mutfakta'da elenen belli oldu

Kaan Urgancıoğlu karlar üzerinde şov yaptı

Kaan Urgancıoğlu karlar üzerinde şov yaptı

Seren Serengil yine evleniyor! 'Sevgili değiliz yaza düğün var'

'Sevgili değiliz ama yaza düğün var'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.