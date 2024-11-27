Safiye Soyman paylaştı! Faik Öztürk'ün yüzündeki değişimi görenler şaştı kaldı! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Faik Öztürk ile 2000 yılında birliktelik yaşamaya başlayan ve sevgilisiyle birlite sık sık gündeme gelen Safiye Soyman'ın neden evlenmediği geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Soyman, konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

"Ben Faik'in hayatına girdiğim zaman da boşanmış bir adamdı. Evli değil, bekar. Ben hayatına girmeden seneler önce ayrılmıştı. Benim imzaya karşı bir fobim var. Eski eşimden gördüğüm şiddet dolayısıyla ve çok küçük yaşta evlendiğim için o imzayı atmıyorum, atamam da” demişti.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ!

Kullandığı abartılı filtrelerle dikkat çeken Safiye Soyman'ın son paylaşımı ise gündem oldu. Soyman'ın paylaştığı fotoğrafta Faik Öztürk'ün yüzündeki değişim dikkat çekti. Görenler ünlü ismin yüzüne ne olduğunu anlayamadı.

Akıllara Faik Öztürk'ün göz kapağını aldırmış olabileceği geldi. Botoks ihtimali de akıllara geldi.