MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Safiye Soyman paylaştı! Faik Öztürk'ün yüzündeki değişimi görenler şaştı kaldı! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Safiye Soyman paylaştı! Faik Öztürk'ün yüzündeki değişimi görenler şaştı kaldı! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.11.2024 16:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000 yılından beri Safiye Soyman'la birlikte olan Faik Öztürk'ün son hali gündem oldu. Safiye Soyman'ın paylaştığı fotoğrafta Faik Öztürk'ün yüzündeki değişim dikkat çekti. Kimse yüzüne ne olduğunu anlayamadı.

Safiye Soyman paylaştı! Faik Öztürk'ün yüzündeki değişimi görenler şaştı kaldı! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Faik Öztürk ile 2000 yılında birliktelik yaşamaya başlayan ve sevgilisiyle birlite sık sık gündeme gelen Safiye Soyman'ın neden evlenmediği geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Soyman, konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

5f76d34455427e11589dc1c2

"Ben Faik'in hayatına girdiğim zaman da boşanmış bir adamdı. Evli değil, bekar. Ben hayatına girmeden seneler önce ayrılmıştı. Benim imzaya karşı bir fobim var. Eski eşimden gördüğüm şiddet dolayısıyla ve çok küçük yaşta evlendiğim için o imzayı atmıyorum, atamam da” demişti.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ!

Kullandığı abartılı filtrelerle dikkat çeken Safiye Soyman'ın son paylaşımı ise gündem oldu. Soyman'ın paylaştığı fotoğrafta Faik Öztürk'ün yüzündeki değişim dikkat çekti. Görenler ünlü ismin yüzüne ne olduğunu anlayamadı.

Ekran görüntüsü 2024-11-27 160653

Akıllara Faik Öztürk'ün göz kapağını aldırmış olabileceği geldi. Botoks ihtimali de akıllara geldi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Faik Öztürk Safiye Soyman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

Eski sevgilisinin yıllarca devam eden tacizine dayanamayıp intihar etti

Eski sevgilisinin yıllarca devam eden tacizine dayanamayıp intihar etti

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba yanıt!

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba yanıt!

3 dakika evli kaldılar! Damadın tek sözü her şeyi bozdu

3 dakika evli kaldılar! Damadın tek sözü her şeyi bozdu

Son dakika! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Son dakika! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.