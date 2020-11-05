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Safranbolu’da "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı gerçekleştirildi

KARABÜK HABERLERİ  | 05.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı gerçekleştirildi.Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı gerçekleştirildi.
Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katildi. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 20. yüzyıldan bu yana dünyanın sosyal, ekonomik ve kültürel olarak çok önemli değişim ve dönüşümler yaşadığını söyledi.
Söz konusu değişimlerin bireylerin hayatları boyunca eğitim almalarını gerekli kıldığını ifade eden Gümüş, "İçinde bulundukları topluma ve bu hızlı değişimlere ayak uydurmalarını gerektiğini, bireyin günlük hayatını topluma uyumlu bir şekilde sürdürebilmesi ve mesleğindeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi de kendini yenilemesi ile mümkün. Bireyin kendini sürekli yenilemesi ise ancak yaşam boyu öğrenme ile sağlanabilir. Hayat boyu öğrenmeyi sadece bireylerin boş zamanlarını doldurmak için gidilen kurslar, faaliyetler gibi görmemeliyiz. Bunun bireylere ve topluma olan faydasını görmezden gelmemeliyiz. Hayat boyu öğrenme sonucunda bireylerin ekonomide üreten konuma geçecektir, iletişim kurma problem çözebilme gibi yetkinlikler kazanacaktır. Bireylere, daha geniş çerçeveden bakabilme becerileri kazandıracaktır. Bu durum hem bireylerin kendileri ve sosyal yaşamları için atacağı bir adımken hem de istihdam edilmelerini hızlandıracağı için ekonomik özgürlük kazanmalarına da yararlı olacaktır. İşte tüm bu sebeplerden kaynaklı hayat boyu öğrenme kişilerin ve toplumun sağlığı, bütçesi ve sosyal hayatı için önemlidir. Bu anlamda bizler 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Covid-19 pandemi tedbirlerini tüm kurs merkezlerimizde alarak çalışmalarımızı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sürdürmekteyiz. Bu vesile ile kursların açılmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Safranbolu Kaymakamımız Mehmet Türköz olmak üzere tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

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