Safranbolu’da "Pandemi Sürecinde Ebeveyn Çocuk İlişkileri" semineri

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pandemi döneminde gerçekleştirilen öğretmenlere yönelik "Öğretmen Akademi" ve öğrencilere yönelik "Öğrenci Teknoloji Akademi” seminerlerinden sonra velilere yönelik "Aile Akademi" seminerleri başlatıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Gözün Kahraman’ın konuşmacı olarak katıldığı "Pandemi Sürecinde Ebeveyn Çocuk İlişkileri" konulu seminer düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Tüm insanlık dünya tarihinde ender görülen bir süreci yaşıyor. Her ülkenin ve her sektörün olumsuz etkilendiği bu süreçte ülke olarak başarılı bir sınav vermekteyiz. Bizler de eğitimciler olarak ilk kez karşılaştığımız böyle bir süreçte yeni fırsat ve imkânları değerlendirerek eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ediyoruz. Bir yandan uzaktan eğitimle öğrencilerimize akademik anlamda destek olurken diğer yandan öğretmen, öğrenci ve velilerimize yönelik sosyal, kültürel etkinlikler ve seminerler düzenliyoruz. Bu gün de ilkokul velilerimizle ’Aile Akademi’ seminerleri kapsamında beraberiz. Her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de siz değerli velilerimizin destekleri ve ilgileri bizlere güç veriyor. Hem bu desteklerinizden hem de bu akşamki çevrimiçi seminer çalışmamıza göstermiş olduğunuz yoğun ilginizden dolayı siz değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Bugün bizlere değerli vakitlerini ayıran Doç. Dr. Özlem Gözün Kahraman Hocama da teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra “Aile Akademi” seminer programında Doç. Dr. Kahraman "Pandemi Sürecinde Ebeveyn Çocuk İlişkileri" konulu sunumunu veliler ve çocukları karşılıklı etkileşim, iletişim içinde farklı aktiviteler ve oyunlarla sürdürdü. Program veliler ile öğrencilerin duygu ve düşüncelerini paylaşmaları ile sona erdi.