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Sağ ol nasıl yazılır, sağ ol yazımı nasıl olmalıdır? Sağ ol ayrı mı yazılır birleşik mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.01.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yardım, hoşa giden bir davranış ya da bir iyilik karşısında çok yaşa ve teşekkür ederim anlamlarında kullanılan bir kelime olan sağ ol sözcüğü de genellikle yanlış bir şekilde yazılır. Günlük yaşamda sık sık karşılaştığımız kelimelerden biri olan sağ ol, teşekkür ederim sözcüğünün bir başka boyutudur denilebilir. Sıklıkla kullanılan bir kelime olduğundan dolayı doğru olarak bilinmesi gerekir. Peki, sağ ol nasıl yazılır?

Sağ ol nasıl yazılır, sağ ol yazımı nasıl olmalıdır? Sağ ol ayrı mı yazılır birleşik mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bulunan her kelimenin doğru bir yazılış şekli vardır ve iki farklı şekilde yazılması mümkün değildir. Özellikle de gün içinde sık bir şekilde kullandığımız kelimelerin yazımlarını bilmemek hoş bir durum olarak görünmeyebilir. Yazılı iletişimin oldukça yoğun olduğu son dönemlerde kaliteli bir iletişim kurabilmek için kelimelerin doğru bir şekilde yazılabilmeleri oldukça önemlidir.

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Sağ ol nasıl yazılır?

Sağ ol kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlama gelir: İyilik, hoşa giden bir davranış ya da yardım karşısında çok yaşa ve teşekkür ederim manasında söylenilen kelime. Sağ ol kelimesi genel olarak yanlış yazılan fakat her iki yazım şekli de doğru sanılan kelimelerden biridir. Fakat sağ ol kelimesinin yalnızca bir tek doğru yazılımı bulunur. Sağ ol TDK kurallarına göre ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Kelimenin "sağol" ya da "sağolun" hatta "saol" şeklinde yazılması hatalı bir yazılımdır. "Sağ ol ayrı mı yazılır?" sorusunun yanıtı ayrı yazılması gerektiğidir.

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Sağ ol yazımı örnekleri

Kelimelerin kurallarına göre yazılması oldukça önemli bir konudur. Özellikle resmî yazışmalarda kelime yazımı hatası karşı taraf için olumsuz bir duruma neden olabilir. Yazılışının nasıl olduğu merak edilen ve çokça araştırılan kelimelerden biri olan sağ ol bitişik mi yazılır sorusuyla da sıkça karşılaşılır. Türk Dil Kurumuna göre sağ ol sözcüğü bitişik yazılmaz, ayrı yazılması gerekir. Yine cenazelerde taziye bildirmek amacıyla kullanılan başınız sağ olsun kelimesi de nasıl yazılır konusu oldukça merak edilir. Sağ ol ayrı yazıldığı için başınız sağ olsun kelimesi de ayrı yazılır. Sağ kelimesinin nasıl yazıldığına dair bazı örnek cümleler verilebilir. Sağ ol doğru yazılışı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bu durumdayken benim yanımda olduğun için sağ ol.
  • Temizlik yaparken bana çok yardımcı oldun kızım sağ ol.
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