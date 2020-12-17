Sagalassos Antik Kenti nerede? Sagalassos Antik Kenti nasıl gidilir? Sagalassos giriş ücreti

Pisidia bölgesinin Roma imparatorluk döneminin en önemli şehri olan Sagalassos’da bulunan yapıların büyük bir çoğunluğu Roma dönemine ait. Sagalassos’un ilk keşfi 1706 yılında Fransız gezgin Paul Lucas tarafından yapılmış. Sagalassos Antik Kentinde hamam, kireç ve metal fırınları, aşağı agora (çarşı), Antoninler Çeşmesi ve odeon ve tiyatro, Neon kütüphanesi, seramik üretim merkezi, meclis binası, kilise, heroon, tapınak ve Cladius kapısı bulunuyor.

SAGALASSOS ANTİK KENTİ TARİHİ

Sagalassoslular M.Ö. 3. bin yılın sonlarında Batı ve Güney Anadolu’da yaşayan Luvi kabilelerinin bir kolu olan Pisidia halkından. M.Ö. 333 yılında Büyük İskender, bu şehri ele geçirmiş. Sagalassos, Seleucid (Seleukos) ve Attalid (Attalos) hakimiyetlerine girmiş, M.Ö. 25 yılında Galatia kralı Amyntas’ın, ardından Agustus tarafından Roma İmparatorluğu topraklarına katılmış.

Hadrian’ın 120’li yıllarda Sagalassos’u Pisidia imparatorluk kültünün resmi merkezi seçmesi üzerine başlayan çok daha büyük çaplı ekonomik büyüme, bir yüzyıl sürecek imar büyümesini başlatmış. Kent, 6. yüzyılın ortasına kadar gelişmeye devam eden kent M.S. 590 yılında yaşanan büyük depremde yerle bir olmuş. M.S. 13. yüzyıl ortalarında Selçukluların son Bizans kalelerini de ortadan kaldırmasına kadar kentin yıkıntıları arasında birkaç küçük köy ayakta kalmaya devam etmiş.