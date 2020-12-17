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Sagalassos Antik Kenti nerede? Sagalassos Antik Kenti nasıl gidilir? Sagalassos giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 17.12.2020 10:03 | Son Güncelleme:
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Sagalassos Antik Kenti nerede? Sagalassos Antik Kenti nasıl gidilir? Sagalassos giriş ücreti

Tarihi milattan önce 3 bin yılına uzanan ve 2009'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Sagalassos Antik Kenti, ziyaretçilerini 5 bin yıl öncesine doğru tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Pisidia bölgesinin Roma imparatorluk döneminin en önemli şehri olan Sagalassos’da bulunan yapıların büyük bir çoğunluğu Roma dönemine ait. Sagalassos’un ilk keşfi 1706 yılında Fransız gezgin Paul Lucas tarafından yapılmış. Sagalassos Antik Kentinde hamam, kireç ve metal fırınları, aşağı agora (çarşı), Antoninler Çeşmesi ve odeon ve tiyatro, Neon kütüphanesi, seramik üretim merkezi, meclis binası, kilise, heroon, tapınak ve Cladius kapısı bulunuyor.

SAGALASSOS ANTİK KENTİ TARİHİ

Sagalassoslular M.Ö. 3. bin yılın sonlarında Batı ve Güney Anadolu’da yaşayan Luvi kabilelerinin bir kolu olan Pisidia halkından. M.Ö. 333 yılında Büyük İskender, bu şehri ele geçirmiş. Sagalassos, Seleucid (Seleukos) ve Attalid (Attalos) hakimiyetlerine girmiş, M.Ö. 25 yılında Galatia kralı Amyntas’ın, ardından Agustus tarafından Roma İmparatorluğu topraklarına katılmış.

Hadrian’ın 120’li yıllarda Sagalassos’u Pisidia imparatorluk kültünün resmi merkezi seçmesi üzerine başlayan çok daha büyük çaplı ekonomik büyüme, bir yüzyıl sürecek imar büyümesini başlatmış. Kent, 6. yüzyılın ortasına kadar gelişmeye devam eden kent M.S. 590 yılında yaşanan büyük depremde yerle bir olmuş. M.S. 13. yüzyıl ortalarında Selçukluların son Bizans kalelerini de ortadan kaldırmasına kadar kentin yıkıntıları arasında birkaç küçük köy ayakta kalmaya devam etmiş.

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Kentin en belirgin yapısı aşağıda da bahsedeceğim muhteşem Antoninler Çeşmesi. Şehir, İmparator Hadrian (M.S. 2. yy) döneminde ekonomik siyasi ve sosyal anlamda en iyi dönemini yaşamış. Sagalassos, günümüze kadar en iyi koruna gelmiş antik yerleşimlerden biri. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan 5.5 metre civarında boyu olabileceği tahmin edilen İmparator Marcus Aurelius ve İmparator Hadrian’a ait heykeller ile çıkarılan diğer eserler Burdur Müzesinde sergileniyor.

ANTONİNLER ÇEŞMESİ

Yaklaşık 2000 yıldır akan bir çeşme… Sagalassos Antik Kentini diğer antik kentlerden ayıran en önemli fark kesinlikle Antoninler Çeşmesi‘dir. İnanılmaz güzel bir mimariye sahip olan Antoninler Çeşmesi, MS 161 – 180 yılları arasında Roma İmparatoru Marcus Aurelius zamanında yapılmış. Daha sonra MS 500 yılında yaşanan depremde yıkılan ve toprak altında kalan Antoninler Çeşmesi yedi farklı renkte taştan oluşuyor. Şelaleli bir çeşme olan Antoninler Çeşmesi’nde ışık oyunlarına imkân veren Afyon mermeri kullanılmış. İkisi tanrı Dyonysos’a ait olan çok sayıda heykelle süslü olan çeşme, ne yazık ki MS 650 yılında meydana gelen ikinci depremle tekrar yıkılmış.

sagalassos antik kenti giriş ücreti

28 metre uzunluğunda, 9 metre yüksekliğindeki Antoninler Çeşmesi’nde tümü tanrı Dionysos’a ithaf edilmiş semboller yer alıyor. Çeşmenin nişlerinde yer alan heykellerden ikisi Dionysos’a ait. Depremlerde zarar gören bu heykeller yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış.

Antoninler Çeşmesi, antik kentin politik merkezi olan yukarı agoraya ek olarak estetik görüntü kazandırmak amacıyla yapılmış. 4,5 metre yüksekliğindeki şelaleden akıp 81 m³ kapasiteli havuzu dolduran Antoninler Çeşmesinden çıkan heykeller Burdur Müzesinde sergileniyor.

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1750 metrede hala aktif olan bir antik çeşme başka nerede vardır bilemem ama bu çeşme gerçekten bu kenti büyüleyici hale getiriyor.

Antoninler Çeşmesi, mitolojide bir takım hikayelerde geçiyormuş. Buranın suyundan içenler aşık oluyor gibi bir inanış varmış. İlgilisinin bilgisine :)

SAGALASSOS ANTİK KENTİ NEREDE?

Burdur İli, Ağlasun İlçesi sınırlarında, Burdur Antalya karayolunun 14.km. sinden ayrılan bir yol ile 20 km sonra Torosların 1500 - 1700 mt yüksekliğinde yer alır.

sagalassos antik kenti nasıl gidilir

Burdur – Merkez Sagalassos Antik kenti arası yaklaşık 58 km
Antalya – Sagalassos Antik kenti arası yaklaşık 109 km
Isparta – Sagalassos arası yaklaşık 48 km.

SAGALASSOS ANTİK KENTİ'NE NASIL GİDİLİR?

Öncelikle antik kentin bulunduğu Ağlasun ilçesine ulaşmak gerekiyor. Bireysel araçla gidilecekse;

Burdur’dan (35 km, 45 dakika): D650 karayolu üzerinde ve Antalya yönünde devam edip, İnsuyu Mağarasını geçtikten sonra gelinen işaretli sapaktan sola Ağlasun yoluna dönmelisiniz.

Isparta’dan (40 km, 45 dakika): D685 karayolu üzerinde Antalya yönünde devam edip, işaretli sapaktan sağa Ağlasun yoluna dönmelisiniz.

Toplu taşıma ile gelinecekse;

Ağlasun’dan karşılıklı Antalya, Burdur ve Isparta’ya düzenli minibüs seferleri hergün bulunmaktadır.

Yaz ve kış sezonlarında güncellenebilen tarife için minibüs kooperatifinin sitesine başvurmak gerekir.
Ağlasun Minibüs Kooperatifi: www.aglasunkoop.com
Bilgi için: 0 248 731 20 20 - 0 248 731 22 23

Kendi aracınız veya taksi ile Ağlasun’a ulaştıysanız, ilçe merkezinden kuzeye tırmanan manzaralı yolu takip ederek Sagalassos’a varırısınız. Ören yeri girişi merkezden 7 km uzaklıkta.

Ağlasun’a minibüsle geldiyseniz, minibüs kooperatifi durağından, Sagalassos’a çıkan seferler hakkında bilgi alabilirsiniz. İlçe merkezinde anıt çınarın etrafında taksi de bulabilirsiniz.

SAGALASSOS ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ

Sagalassos Antik Kentine giriş ücreti 14 TL. Müze kartınız varsa ücretsiz gezebilirsiniz. Müze kartınız yoksa buradan müze kart da satın alabilirsiniz.

SAGALASSOS ANTİK KENTİ ZİYARET SAATLERİ

Sagalassos Antik Kenti’ni yaz ve kış döneminde bu saat aralığında ziyaret edebilirsiniz.

Yaz Dönemi 09:00 – 19:00
Kış Dönemi 08:30 – 17:30

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