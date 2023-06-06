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Sağanağın etkilediği Sinop'ta hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor

06.06.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kentte iki gün etkili olan sağanak, kent merkezi, Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde taşkınlara neden oldu, bazı ilçelerde köy ve grup yollarında hasar oluştu.

Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda oluşan hasarı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji hatlarında yaşanan sorun nedeniyle elektriğin verilemediği bazı köylere helikopterle jeneratör ulaştırılıyor.

Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililerle taşkınlardan etkilenen bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Karaömeroğlu ve Maviş, yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. ​​​​​​​

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Sinop sağanak taşkın

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