Sağlam Kafa, Sağlam Vücutta: Sporcu Bursuyla Yurt Dışında Üniversite Okumak

Sporcu bursu ve merak ettiklerinize dair her soruyu yanıtlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Lisans eğitimine başlayabilmek için lise diploması ve yüksek bir not ortalaması (GPA) sunulmalıdır.

Yurt dışındaki üniversiteler ve NCAA gibi spor birlikleri sporcuların hem öğrenci hem de atlet olduğunu unutmaz. Lise boyunca aldığı derslerin not ortalaması belirlenen akademik barajın üzerinde olması, burs kabulü alabilmenin ilk ve en temel şartıdır.

2. Uluslararası geçerliliği olan dil yeterlilik sınavlarından geçer puan alınmalıdır.

Burs için dersleri takip edebilecek, ödevleri yazabilecek ve kampüs yaşamına uyum sağlayabilecek düzeyde İngilizce bildiğinizi kanıtlamanız gerekir. Bunun için üniversitelerin ve spor departmanlarının belirlediği minimum TOEFL veya IELTS skorunu başvuru dosyasına eklemek zorunludur.

3. Amerika'daki üniversiteler için akademik yeterliliği gösteren SAT veya ACT sınav sonuçları belgelenmelidir.

Özellikle ABD’deki NCAA Div 1 veya Div 2 okullarına başvuruyorsanız, Amerikalı öğrencilerin de girdiği genel akademik yetenek sınavları olan SAT ya da ACT’ye girmeniz istenir. Bu sınavlardan alacağınız puan, sporcu bursunun yanına ekstra akademik burslar eklemenize de yardımcı olabilir.

4. Teknik becerilerinizi, hızınızı ve maç performansınızı gösteren profesyonel bir "Highlight" videosu hazırlamalısınız.

Yabancı antrenörlerin sizi canlı izleme şansı sınırlı olduğundan, en güçlü başvuru aracınız video kolajınız olacaktır. Farklı açılardan çekilmiş, yüksek çözünürlüklü, en iyi pozisyonlarınızı ve fiziksel özelliklerinizi gösteren 3-5 dakikalık profesyonel bir öne çıkanlar videosu hazırlamak sizin avantajınıza olacaktır.

5. İlgili spor dalının uluslararası veya ulusal federasyonlarından alınmış resmi lisans ve başarı belgelerini sunmanız şarttır.

Aktif bir sporcu olduğunuzu, hangi liglerde mücadele ettiğinizi ve elde ettiğiniz Milli takım geçmişi, ulusal şampiyonluklar, bölgesel dereceler gibi başarıları resmi olarak belgelemeniz gerekir. Özgeçmişinize ekleyeceğiniz bu yazılar, koçların gözündeki güvenilirliğinizi doğrudan artıracaktır.

6. NCAA veya NAIA gibi spor birliklerinin uygunluk merkezlerine resmi kayıt yaptırmalısınız.

Amerika'da üniversite liglerinde yarışabilmeniz için akademik ve amatörlük statünüzün onaylanması şarttır. Bu kurumların sistemleri üzerinde hesap açarak lise transkriptinizi, sınav sonuçlarınızı ve spor geçmişinizi doğrulatarak oynama uygunluğu sertifikası almanız gerekmektedir. Ardından burs ve üniversite işlemlerine başlayabilirsiniz.

7. Profesyonel olarak yarışmadığınızı ve amatörlük statüsünü koruduğunuzu kanıtlamalısınız.

Amerika’daki üniversite liglerinin en katı kurallarından biri sporcuların amatör olmasıdır. Herhangi bir profesyonel kulüple maaşlı sözleşme imzalamamış olmanız, spor geçmişinizden ticari bir gelir elde etmemeniz ve bir menajerle resmi bağ kurmamış olmanız burs hakkınızın sürekliliği için kritiktir.

8. Eski antrenörlerinizden alacağınız referans mektuplarını ve güçlü bir niyet mektubunu başvuru dosyanıza eklemelisiniz.

Koçlar sadece saha içindeki yeteneğinize değil, karakterinize ve takıma katacağınız uyuma da önem verir. Sizi yakından tanıyan antrenörlerinizin disiplininizi öven referans yazıları ile bu bursu neden istediğinizi anlatan samimi bir niyet mektubu kabul şansınızı doğrudan belirleyecektir. Özellikle burslar için niyet mektupları oldukça önemlidir.