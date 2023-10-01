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  4. Sağlığı iyiye giden Bella Hadid'in keyfi yerinde! Mini elbisesiyle poz verdi

Sağlığı iyiye giden Bella Hadid'in keyfi yerinde! Mini elbisesiyle poz verdi

01.10.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyordu. Uzun süredir sosyal medyadan uzak olan Hadid, tedavi sürecini paylaşınca gündem olmuştu. Tedavisi iyi giden güzel model son olarak pozlarıyla beğeni topladı.

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, bir süredir mesleğine ara vermişti. Sebebi ise ünlü modelin Lyme hastalığı için tedavi görmesiydi.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bella Hadid, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla tedavi sürecini paylaşınca gündem olmuştu. Durumu iyiye giden Hadid bir süre sonra da kendini toparlayarak küçük küçük işlerinin başına dönmeye başlayarak hayranlarını mutlu etmişti.

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Bella Hadid son olarak sosyal medyada keyfinin yerinde olduğu pozları paylaştı. Muhteşem fiziğini üzerine yapışan göbek dekolteli mini elbisesiyle paylaşan Hadid hayranlarından tam not aldı.

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Moda haftalarında bu yıl görünmeyen modelin pozlarına "Sensiz moda haftaları eksik", "Özleniyorsun" yorumları yapıldı.

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