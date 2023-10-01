Sağlığı iyiye giden Bella Hadid'in keyfi yerinde! Mini elbisesiyle poz verdi

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, bir süredir mesleğine ara vermişti. Sebebi ise ünlü modelin Lyme hastalığı için tedavi görmesiydi.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bella Hadid, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla tedavi sürecini paylaşınca gündem olmuştu. Durumu iyiye giden Hadid bir süre sonra da kendini toparlayarak küçük küçük işlerinin başına dönmeye başlayarak hayranlarını mutlu etmişti.

Bella Hadid son olarak sosyal medyada keyfinin yerinde olduğu pozları paylaştı. Muhteşem fiziğini üzerine yapışan göbek dekolteli mini elbisesiyle paylaşan Hadid hayranlarından tam not aldı.

Moda haftalarında bu yıl görünmeyen modelin pozlarına "Sensiz moda haftaları eksik", "Özleniyorsun" yorumları yapıldı.



