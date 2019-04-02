YEMEK

Sağlığımızla oynamayın! Sahte yiyecekleri nasıl ayırt edeceğiz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.04.2019 09:23 | Son Güncelleme

Sağlığına önem verenler için taklit edilen ve son derece sağlıksız olan yiyecekleri sizler için araştırdık, buyursunlar...

Elmanın da sahtesi olur mu demeyin! İçine enjekte ettikleri katkı maddeleriyle onu da yaptılar. İşte sağlığımızla oynamak isteyenlerin hile döndürdükleri yiyecekler;

Sağlığımızla oynamayın! Sahte yiyecekleri nasıl ayırt edeceğiz?

Erişte

Erişte
Özellikle fast food restoranlarında satılan erişte veya noodle'lar, lezzetli soslar kullanılarak plastiklerle karıştırılabilirler. Sahte noodle'lar Çin'de üretilip tüm dünyaya dağıtılabiliyor. Siz en iyisi evinizde hazırladığınız erişte veya noodle'lardan vazgeçmeyin.

Elma

Elma
Evet sevgili okur, şaşırtıcı bir şekilde elmanın da sahtesi olabilir. Onları sahte yapan şey ise enjekte edilen katkı maddeleridir. Raf ömrünü uzatmak için elmalara kimyasal yerleştirilebilir ve mumlanabilirler. Sağlığımız için son derece zararlıdır bu durum. O yüzden güvendiğiniz yerlerden satın alın ve yemeden önce iyi bir şekilde yıkayın.

Tarçın

Tarçın
Tarçına alternatif olarak satılan şey cassia adı verilen üründür. Tarçına göre kokusu biraz daha hafiftir ve ne yazık ki sağlığınız için tehlikelidir. İçindeki tatlandırıcı migrene neden olabilir. Gerçek tarçın kolay bir şekilde kırılırken cassia, zor bir şekilde kırılır. Görüntü olarak ayırt etmek pek kolay değildir.

Krem şanti

Krem şanti
Bazı üreticiler o kadar yeteneklidir ki, krema yapmak için kremaya ihtiyaç duymazlar. 1966 yılında, Amerika kimyacı William Mitchell, hindistan cevizi yağı, mısır şurubu, kıvam artırıcı ve tatlandırıcı kullanarak bir krema hazırlamıştır. Bu ürünün süt içeriği de oldukça azdır. Görüntü olarak ayırt etmek zordur. Sadece uzman aşçılar bu ayırımı yapabilirler.

Hamburger eti

Hamburger eti
Hamburger eti artık sadece kıyılmış et değildir. Et alternatifleri yaratmaya çalışan büyük şirketler var . 2016 yılında Impossible Foods şirketi nişasta, genetiği değiştirilmiş maya ve dokulu buğdaydan yapılmış 'eti', sığır eti yerine koydu. Bu "et" i gerçek etten ayırmak gerçekten zor. Bundan daha fazlası, burger eti genellikle soya ve diğer fasulyelerden yapılır. "Nasıl ayırt ederim?" diyorsanız dışarıda fast food yemekten vazgeçmelisiniz.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hileli yiyecekler sahte yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Türkiye'nin en şifalı mutfağı! Binbir çeşit otları her derde deva!

Türkiye'nin en şifalı mutfağı! Binbir çeşit otları her derde deva!

Bunu yiyen 10 kat daha hızlı yaşlanıyor!

Bunu yiyen 10 kat daha hızlı yaşlanıyor!

Kabuğunun altındaki meyveyi emdikçe...

Kabuğunun altındaki meyveyi emdikçe...

Başınıza gelmemesi için...

Başınıza gelmemesi için...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Çiğ beslenme detoks olarak uygulanabiliyor”

Son zamanların popüler beslenme akımı raw food nedir?

Türkiye'nin en şifalı mutfağı! Binbir çeşit otları her derde deva!

Türkiye'nin en şifalı mutfağı! Binbir çeşit otları her derde deva!

''Un, tuz ve şeker kanser yapar demek yanlış''

Başınıza gelmemesi için...

Bunu yiyen 10 kat daha hızlı yaşlanıyor!

Bunu yiyen 10 kat daha hızlı yaşlanıyor!

Kabuğunun altındaki meyveyi emdikçe...

Kabuğunun altındaki meyveyi emdikçe...

Cin börülcesi olarak biliniyor! Yedikçe kilo verdiyor

Pek bilen yok ama yedikçe yağları eritiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.