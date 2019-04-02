Elmanın da sahtesi olur mu demeyin! İçine enjekte ettikleri katkı maddeleriyle onu da yaptılar. İşte sağlığımızla oynamak isteyenlerin hile döndürdükleri yiyecekler;

Sağlığımızla oynamayın! Sahte yiyecekleri nasıl ayırt edeceğiz?

Erişte Özellikle fast food restoranlarında satılan erişte veya noodle'lar, lezzetli soslar kullanılarak plastiklerle karıştırılabilirler. Sahte noodle'lar Çin'de üretilip tüm dünyaya dağıtılabiliyor. Siz en iyisi evinizde hazırladığınız erişte veya noodle'lardan vazgeçmeyin.

Elma Evet sevgili okur, şaşırtıcı bir şekilde elmanın da sahtesi olabilir. Onları sahte yapan şey ise enjekte edilen katkı maddeleridir. Raf ömrünü uzatmak için elmalara kimyasal yerleştirilebilir ve mumlanabilirler. Sağlığımız için son derece zararlıdır bu durum. O yüzden güvendiğiniz yerlerden satın alın ve yemeden önce iyi bir şekilde yıkayın.

Tarçın Tarçına alternatif olarak satılan şey cassia adı verilen üründür. Tarçına göre kokusu biraz daha hafiftir ve ne yazık ki sağlığınız için tehlikelidir. İçindeki tatlandırıcı migrene neden olabilir. Gerçek tarçın kolay bir şekilde kırılırken cassia, zor bir şekilde kırılır. Görüntü olarak ayırt etmek pek kolay değildir.

Krem şanti Bazı üreticiler o kadar yeteneklidir ki, krema yapmak için kremaya ihtiyaç duymazlar. 1966 yılında, Amerika kimyacı William Mitchell, hindistan cevizi yağı, mısır şurubu, kıvam artırıcı ve tatlandırıcı kullanarak bir krema hazırlamıştır. Bu ürünün süt içeriği de oldukça azdır. Görüntü olarak ayırt etmek zordur. Sadece uzman aşçılar bu ayırımı yapabilirler.