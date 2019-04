Sağlığımızla oynamayın! Sahte yiyecekleri nasıl ayırt edeceğiz?

Hamburger eti

Hamburger eti artık sadece kıyılmış et değildir. Et alternatifleri yaratmaya çalışan büyük şirketler var . 2016 yılında Impossible Foods şirketi nişasta, genetiği değiştirilmiş maya ve dokulu buğdaydan yapılmış 'eti', sığır eti yerine koydu. Bu "et" i gerçek etten ayırmak gerçekten zor. Bundan daha fazlası, burger eti genellikle soya ve diğer fasulyelerden yapılır. "Nasıl ayırt ederim?" diyorsanız dışarıda fast food yemekten vazgeçmelisiniz.