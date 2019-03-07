YEMEK

Sağlığını önemseyenler mutlaka tüketmeli: Acai çileği kansere karşı koruyucu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

Orta ve Güney Amerika'da yetişen acai meyvesinin yapılan araştırmalar sonucu güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu ortaya kondu. Amazon bölgesinin yerel meyvesi olarak bilinen acai, sağlığa kattığı faydalarla son derece popüler bir meyve haline geldi.

Sağlığını önemseyenler mutlaka tüketmeli: Acai çileği kansere karşı koruyucu

Dünya çapında popüler bir hal alan acai, narin bir meyve olduğu için bölgesi dışında taze bulmak zor. Ancak tüketmek isteyenler, dondurulmuş ve toz halini bulabilirler. Palmiye ağaçlarında yetişen acai çileği, görüntüsüyle yaban mersinini andırır.

iStock-1069522638

Kilo sorunu yaşayanların favori ürünü olabilir, zira yağ yaktırma etkisiyle son derece popülerdir. Lifli bir yapısı vardır ve metabolik sorunların üstesinden gelerek kilo problemini ortadan kaldırır. Yapılan araştırmalar sonucunda obezite riskini azalttığı saptanmıştır. Lifli yapısı sayesinde uzun süre tokluk hissi kazandırır.

iStock-638733310

Anti kanser etkisi olduğu bilinmektedir. Antioksidan bakımından birçok meyveye göre daha zengindir. Bu etkisi, özellikle lösemi ile mücadelede etkili olur. 2006 yılında Florida Üniversitesi'nde yapılan çalışmada acai meyvesindeki antioksidanın, lösemili hücrelerin apoptotik ölümünü tetiklediği ortaya konmuştur. Ayrıca mesane kanseri tedavisinde de etkili olduğu bilinmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.

iStock-657271026 (1)

Birçok meyveyle kıyaslandığında şeker oranının düşük olduğunu görürüz. Bu sayede şeker hastaları ve diyette olanlar acai meyvesinden faydalanabilirler.

iStock-910229374

Beyni, demans ve alzheimer'a karşı korur. Yaş ilerledikçe beyin sağlığı eskisi gibi olmaz ve o da yaşlanmaya başlar. Beyin hücrelerinin inflamasyonunun ve oksidasyonunun etkilerini kaldırır. Böylelikle hafızanın taze kalmasına yardımcı olur.

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Marketlerde pirinç torbalarına vurmaktan neden zevk alırız?Marketlerde pirinç torbalarına vurmaktan neden zevk alırız?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acai çileği acai çileği faydaları

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Yeni doğum yaptı, 'çekici' değilsin dediler! Doğum sonrası vücudunu bakın nasıl yansıttı

Yeni doğum yaptı, 'çekici' değilsin dediler! Doğum sonrası vücudunu bakın nasıl yansıttı

Sakın çöpe atmayın! Her gün bir bardak içtiğinizde...

Sakın çöpe atmayın! Her gün bir bardak içtiğinizde...

Ceviz tüketenler o hastalığa daha az yakalanıyor!

Ceviz tüketenler o hastalığa daha az yakalanıyor!

Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? İşte cevapları...

Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? İşte cevapları...

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
HAYIRDIRLAN HABERCILER DOKTORLAR ACAİ ÇİLEĞİ İŞİNEMİ GİRDİNİZ BUNDAN SONRA SİZİN SÖYLEDİKLERİNİŞZ ANTİPATİM OLACAK
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marketlerde pirinç torbalarına vurmaktan neden zevk alırız?

Marketlerde pirinç torbalarına vurmaktan neden zevk alırız?

Ceviz tüketenler o hastalığa daha az yakalanıyor!

Ceviz tüketenler o hastalığa daha az yakalanıyor!

Amerika da katıldı! Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? İşte cevapları...

Bir bardak pirinç suyunun sağlığımıza kattığı 5 fayda

Sakın çöpe atmayın! Her gün bir bardak içtiğinizde...

Saklı kalmış protein deposu domalan mantarı faydaları

Bilinen en eski afrodizyak

Zencefilli streç ile yağ nasıl yakılır?

Deli gibi yağ yaktırıyor! Zencefilli streci belinize sarın ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.