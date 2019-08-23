Sağlığınıza iyi gelen 4 şifalı yağ türü

Esansiyel yağlar sayesinde sağlığınıza sağlık katman mümkün! İşte şifalı 4 yağ ve etkileri;

KİMYON YAĞI



Kimyon yağı, bağırsak kramplarını ve mide ağrısını giderir. Kabızlık, ishal ve şişkinlik gibi irritabl bağırsak semptomlarını hafifletir. Ancak hamileler için kullanılması tavsiye edilmez.

PAPATYA YAĞI



Bağırsak iltihabını azaltır ve krampların neden olduğu ağrıyı hafifletir. Papatya ishal, kronik mide ekşimesi, iştahsızlık, bulantı, hareket bulantısı ve kusma etkilerini de hafifletir. Bu yağ ayrıca toksinleri vücudunuzdan atmanıza yardımcı olabilir.

ZENCEFİL YAĞI



Zencefil yağı bulantı, iştahsızlık gibi sorunların üstesinden gelme noktasında oldukça etkilidir. Şişkinliği ve karın ağrısını da hafifletebilir.

NANE YAĞI



Gaz ve şişkinliği giderme konusunda en iyi yağdır. Aynı zamanda kramp ağrılarını hafifletmek için de cildinize uygulayabilirsiniz.

