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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maçlar seyircili mi oynanacak?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.09.2020 20:53 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'de lig maçların seyircisiz oynanması durumu hakkında konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maçlar seyircili mi oynanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maçlara seyirci alınmaması kararıyla ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını ancak locaların açılabileceğini duyurdu.

Bakan Koca, gelecek dönemde localara seyirci alınma ihtimalinin bulunduğunu dile getirerek "Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." dedi

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