Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. 'Nasılsa aşı yolda' rahatlığıyla yeni acıların önünü açmamalıyız."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. 'Nasılsa aşı yolda' rahatlığıyla yeni acıların önünü açmamalıyız."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. 'Nasılsa aşı yolda' rahatlığıyla yeni acıların önünü açmamalıyız."