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Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı:

14.10.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir."

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MHRS randevu sağlık bakanı fahrettin koca

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