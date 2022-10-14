Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir."



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