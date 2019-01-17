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Sağlık Bakanlığı'ndan damacana sularla ilgili açıklama!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 17.01.2019 13:05 | Son Güncelleme

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi'nin ambalaj sularla ilgili yayınladığı rapor, gündemde yer alan konuların başında. Ambalajlı suların zararlı olduğu iddiası vatandaşlarda endişeye neden oldu. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan damacana sularla ilgili açıklama!

Bursa Teknik Üniversitesi’nden 4 akademisyenin gerçekleştirdiği "Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi" ile Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi'nin ambalajlı su raporu sonuçları vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin sonuçlarında sularda yer alan kurşun miktarının çok yüksek olduğu belirtilirken markaların ismi açıklanmamıştı. Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi'nin hazırladığı puanlı ambalajlı su raporuna göre ise hiçbir marka 100 tam puan alamadı. Özellikle en fazla tercih edilen markaların puanları ise eksi 2 binlere kadar düştü.

Konunun haber sitelerine ve sosyal medyaya yansıması üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ambalajlı sular, söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda, tesis ve üretim izni olmak üzere iki aşamalı süreci içeren prosedür çerçevesinde ruhsatlandırılmaktadır. Bu süreç içerisinde suyun hem kaynağından hem de üretim yerinden su numuneleri alınarak adı geçen mevzuatta belirtilen kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve radyoaktivite parametreleri yönünden Bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlarda analizleri yapılmaktadır. Bu analizlere arsenik, kurşun, cıva, kadmiyum, baryum ve bakır gibi ağır metal parametreleri de dâhildir.

KURŞUN VE BARYUM PARAMETLERİ UYGUN

Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış olan tüm su markalarının gerek piyasa denetimlerinde alınan, gerekse imalathane denetimlerinde alınan son 3 yıllık (01.01.2016 -10.01.2019) veriler incelenmiş, yapılan toplam 41 bin 458 analizin tamamının kurşun ve baryum parametreleri açısından mevzuat limitlerine (Kurşun 10 μg/L, Baryum 1000 μg/L) uygun olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu haberlerde ölçüldüğü belirtilen baryum ve kurşun değerleri mevzuat limitleri içerisinde olup denetleme ve kontrol süreçleri Bakanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.

Vatandaşlarımız, Bakanlığımız tarafından üretim izni verilen ve denetimleri yapılan ambalajlı suları güvenli şekilde tüketebilir.

SUDER DE AÇIKLAMA YAPTI

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) de konuyla ilgili bir açıklama yaparak Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi'nin hazırladığı raporun hiçbir bilimsel karşılığı olmadığını ifade etti. SUDER'in açıklaması şöyle:

"Sağlık Bakanlığı, sık aralıklarla ambalajlı su işletmelerine yönelik sıkı bir denetim sistemi uygulamaktadır. İşletmelere bu kadar sıkı denetimlerin uygulandığı bir ortamda firmaların gayri resmi yöntemlerle hareket etmesi mümkün değildir.Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş tüm ambalajlı sular güvenle tüketilebilir niteliktedir.

Yazıda referans verilen Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi adlı sivil toplum kuruluşunun hazırladığı ve “Türkiye Ambalajlı Su Raporu” ise bilimsel bir zemine dayanmamaktadır."

TİMSAHLA BURUN BURUNA GELDİ

Kaynak: Yeni Şafak

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