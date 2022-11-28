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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? ÖSYM'den son dakika açıklaması: KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!

28.11.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları hakkında detaylar belli oldu. KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu erişime açıldı. Yapılan açıklamaya göre adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? ÖSYM'den son dakika açıklaması: KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için beklenen açıklama geldi. KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu kurumun resmi web sitesinde yayımlandı. Söz konusu açıklamaya göre, tercih işlemleri 30 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında tamamlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."

KPSS 2022/11 TERCİH KILAVUZU

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı için KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu mutlaka incelenmelidir. Adaylar tercih işlemlerini kılavuzu inceledikten sonra yapmalıdır.

KPSS 2022/11 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN ÖSYM BAŞVURU EKRANI

Adaylar T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranından yapacaklardır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

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