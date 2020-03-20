YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

SAKARYA HABERLERİ  | 20.03.2020 22:11 | Son Güncelleme

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Karabük ve Bilecik'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Sakarya'da Asayiş Şube Müdürlüğünde toplanan polis memurları, saat 21.00'de sirenlerini çalarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Polisler, yaklaşık 1 dakika süren alkışlarla sağlık personeline moral verdi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinin tüm dünyada takdir topladığını söyledi.

Bu mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görevini yapan tüm sağlık çalışanlarını alkışladıklarını ve selamladıklarını aktaran Kaya, "Sağlık kurulumuzun önerdiği tedbirlere uyulduğu zaman inanıyorum ki, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu sorunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

- Bartın

Bartın'da sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile camlarına çıktı.

Vatandaşlar 1 dakika süren alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.

Bu sırada esnaf da iş yerlerinden çıkarak alkışla destek verirken, araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çaldı.

Öte yandan bir vatandaşın evinin balkonundan alkış tuttuğu sırada apartmanın karşısında bulunan özel sağlık kuruluşunun çalışanları da alkışla karşılık verdi.

- Kocaeli

Kocaeli'de, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destekte bulundu.

Bazı vatandaşlar telefonlarının ışığını yaktı, bazıları da evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Öte yandan, İzmit ilçe merkezinde yoldan geçen araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

- Bolu

Bolu'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya destek veren vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile pencerelerine çıktı.

Vatandaşlar 1 dakika boyuna tuttukları alkışlar ile sağlık çalışanlarına moral verdi.

Bazı vatandaşlar ise sokaktakilerin de kendilerine destek vermesi için ıslık çaldı.

- Karabük

Karabük'te de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına destek oldu.

Alkışla etkinliğe katılan vatandaşlar, evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bazı personel de hastane önüne çıkarak kendilerine destek veren vatandaşlara akışlarla karşılık verdi.

- Bilecik

Bilecik'te vatandaşlar, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destekte bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/
Anahtar Kelimeler:
alkış Destek koronavirüs sağlık çalışanları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Balıkesir’de 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım geçici olarak durduruldu

Balıkesir’de 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım geçici olarak durduruldu

Fibromiyalji hastaları dikkat

Fibromiyalji hastaları dikkat

SUBÜ, 23 Mart’ta başlayacak olan uzaktan eğitim derslerinin detaylarını paylaştı

SUBÜ, 23 Mart’ta başlayacak olan uzaktan eğitim derslerinin detaylarını paylaştı

Sakarya Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:55
Öğle
13:11
İkindi
16:35
Akşam
19:17
Yatsı
20:36

Sakarya Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Beyza Eczanesi
Adapazari
Dilek Eczanesi
Yenikent
Pınar Eczanesi
Adapazari
Sena Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Koşutan Eczanesi
Erenler
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı

Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı

Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini aldı

Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini aldı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

105 yaşında ilk doğum gününü kutladı

105 yaşında ilk doğum gününü kutladı

Yeni köprü ve duble yol için çalışmalar başladı

Yeni köprü ve duble yol için çalışmalar başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.