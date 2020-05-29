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Sağlık çalışanlarına sucuk, ekmek ve ayran ikramında bulundular

ERZURUM HABERLERİ  | 29.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında cansiparane bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına hemen her sektörden destek sürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında cansiparane bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına hemen her sektörden destek sürüyor. ETB ve Oral Et Entegre Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 2 bin sağlık çalışanına sucuk, ekmek ve ayran ikramında bulundu.
Korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, görevlerini aksatmadan sürdürüyor. Pandemi süresi boyunca ülkemizin dünya çapında ön sıralarda yer almasının en önemli etkenlerinden olan sağlık personeline destek çığ gibi. Sağlık kahramanlarının verdiği azimli mücadeleye destek veren vatandaşlar, onlara moral olmak ve yanlarında olduklarını göstermek için adeta birbirleri ile yarışıyorlar.
Erzurum’un köklü kuruluşlarından olan Oral Et, virüsle cansiparane bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için etkinlik düzenledi. Oral Et Entegre Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görev yapan 2 bin sağlık çalışanına sucuk, ekmek ve ayran ikramında bulundu.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, başhekim yardımcıları, hastane idarecileri ile görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanına ikramda bulunuldu.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, “Bu tarz durum ve zamanlarda hatırlanmak ve böylesine güzel ikramların olması beni ve ekibimi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sağlık çalışanları olarak, bu ve bunun gibi hastalıklarla baş ederken, bizleri hatırlayanların olması çok güzel. Türk insanı her zaman her koşulda sağlık çalışanlarına sahip çıkmış ve destekçisi olmuştur. Bugün de yapılan bu ikramın bizim için önemi çok büyüktür. Emeği geçen başta Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral olmak üzere, Oral ailesine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"Sağlıkçılara minnettarız"
Sağlık çalışanlarına hizmetleri için teşekkür eden Hakan Oral ise, “Bizler her zaman kendilerine minnettarız. Sağlık çalışanlarımız bizim göz bebeğimiz. İstedik ki havaların ısınması ile birlikte böyle bir etkinlik yaparak onların yanlarında ve destekçileri olduğumuzu gösterelim. Onların verdiği kutsal mücadele için ne yapsak azdır” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da şükranlarını ileten Oral, “Biz ülke olarak gördük ki dünyada bir eşimiz daha yok. Kenetlenerek ve inanarak her türlü zorluğun üstesinden geliriz” ifadelerini kullandı.

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