Sağlık çalışanlarından hastanelerin yerinde yenilenmesi talebi

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Psikiyatri Tedavi Ünitesi önünde toplanan bir grup sağlık çalışanı "Hastaneler yerinde yenilensin, sağlıkçılar mağdur olmasın" yazılı pankart açarak sloganlar attı.

Burada grup adına basın açıklamasını yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde sağlık çalışanlarının enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiğini anımsatarak, İstanbul'da beklenen deprem nedeniyle de tedirginlik yaşandığını anlattı.

Güvenli binalarda çalışmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, depreme dayanıksız olduğu için taşınan hastanelerin kentin dışında kaldığını, hastanelerin yenilenmesinin başka yerlere taşınarak değil de yerinde olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, bazı bölümleri depreme dayanıksız olduğu için tahliyesine karar verilen bu hastanenin de yüz yıllık geçmişiyle yetiştirdiği binlerce hekimle bir ilçenin ve şehrin soluk alıp verdiği anıt hastane olduğunu, her gün binlerce insana hizmet verdiği yerinde yeniden yapılması gerektiğini dile getirdi.

