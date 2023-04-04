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Sağlık çalışanlarından hastanelerin yerinde yenilenmesi talebi

04.04.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanları, depreme dayanıksız olduğu için bazı birimlerinin tahliyesine karar verilen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yerinde yenilenmesini istedi.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Psikiyatri Tedavi Ünitesi önünde toplanan bir grup sağlık çalışanı "Hastaneler yerinde yenilensin, sağlıkçılar mağdur olmasın" yazılı pankart açarak sloganlar attı.

Burada grup adına basın açıklamasını yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde sağlık çalışanlarının enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiğini anımsatarak, İstanbul'da beklenen deprem nedeniyle de tedirginlik yaşandığını anlattı.

Güvenli binalarda çalışmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, depreme dayanıksız olduğu için taşınan hastanelerin kentin dışında kaldığını, hastanelerin yenilenmesinin başka yerlere taşınarak değil de yerinde olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, bazı bölümleri depreme dayanıksız olduğu için tahliyesine karar verilen bu hastanenin de yüz yıllık geçmişiyle yetiştirdiği binlerce hekimle bir ilçenin ve şehrin soluk alıp verdiği anıt hastane olduğunu, her gün binlerce insana hizmet verdiği yerinde yeniden yapılması gerektiğini dile getirdi.

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deprem bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesi

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