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"Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 01.10.2020 21:54 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde korona virüs salgınına karşı "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi yapıldı.İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi Alaçam ilçesinde de gerçekleştirilen denetimde Kaymakam Fikret Zaman, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir ve Şoförler Odası Başkanı Kurtbey Bozkurt ile birlikte taksi ve minibüs durakları olmak üzere muhtelif iş yerlerinde denetimlerde bulundu.

Samsun’un Alaçam ilçesinde korona virüs salgınına karşı "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi Alaçam ilçesinde de gerçekleştirilen denetimde Kaymakam Fikret Zaman, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir ve Şoförler Odası Başkanı Kurtbey Bozkurt ile birlikte taksi ve minibüs durakları olmak üzere muhtelif iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Denetimler esnasında esnafa ve vatandaşlara alınan tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha hatırlatıldı.
Kaymakam Zaman, kurallara uyan ilçe halkına teşekkür etti.

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Ilkadim
İlyasköy Eczanesi
Ilkadim
Uzun Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
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