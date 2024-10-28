SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Sağlık kontrolünden bile geçti! İşte Mario Balotelli'nin yeni takımı...

Sağlık kontrolünden bile geçti! İşte Mario Balotelli'nin yeni takımı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.10.2024 16:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Balotelli'nin yeni takımı belli oldu. İtalyan oyuncunun yeni adresi ülkesinin takımlarından Geneo'ya transfer oldu. İşte detaylar...

Sağlık kontrolünden bile geçti! İşte Mario Balotelli'nin yeni takımı...

Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen ve Temmuz 2024'ten bu yana boşta olan Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

mariobalotelliispanyayolcusutransfericinyoguncabasarfediliyor8q3zjpeg-Q6JHYZbIF0OyomPrACkRVA

Bu sabah Genoa'nın kulüp binasına gelen Balotelli, sağlık muayenesinin geçtikten sonra öğleden sonra bireysel antrenman yapacak. İtalyan kulübünün, 34 yaşındaki futbolcunun transferini yakın zamanda resmen açıklaması bekleniyor.

'YAKINDA HAZIR OLACAĞIM'

mario-balotelli-genoa-ici-982_2-41

Balotelli, sağlık kontrolleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve transferiyle ilgili olarak "Heyecanlıyım, gerçekten konuşmak istemiyorum, sadece başlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu, ne kadar sürede hazır olacağı sorusunu ise "Umarım yakında" sözleriyle cevapladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer Adana Demirspor son dakika balotelli
En Çok Okunan Haberler
A Parti siyasete iddialı başladı: Eleştirilen ismin hikayesini Ağıralioğlu ilk kez açıkladı

A Parti siyasete iddialı başladı: Eleştirilen ismin hikayesini Ağıralioğlu ilk kez açıkladı

Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

Manchester United'ta beklenen son!

Manchester United'ta beklenen son!

Kontrolden bile geçti! İşte Balotelli'nin yeni takımı

Kontrolden bile geçti! İşte Balotelli'nin yeni takımı

Derbinin muhtemel 11'leri

Derbinin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe maçına özel tarife!

Fenerbahçe maçına özel tarife!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.