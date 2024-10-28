Sağlık kontrolünden bile geçti! İşte Mario Balotelli'nin yeni takımı...

Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen ve Temmuz 2024'ten bu yana boşta olan Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Bu sabah Genoa'nın kulüp binasına gelen Balotelli, sağlık muayenesinin geçtikten sonra öğleden sonra bireysel antrenman yapacak. İtalyan kulübünün, 34 yaşındaki futbolcunun transferini yakın zamanda resmen açıklaması bekleniyor.

'YAKINDA HAZIR OLACAĞIM'

Balotelli, sağlık kontrolleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve transferiyle ilgili olarak "Heyecanlıyım, gerçekten konuşmak istemiyorum, sadece başlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu, ne kadar sürede hazır olacağı sorusunu ise "Umarım yakında" sözleriyle cevapladı.