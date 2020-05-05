YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Sağlık-Sen Başkanı Yücesan, "Maaş da promosyonu için adeta kendimizi parçaladık"

Sağlık-Sen Başkanı Yücesan, "Maaş da promosyonu için adeta kendimizi parçaladık"

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 05.05.2020 12:25 | Son Güncelleme

Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlıkçılar için yaptıkları destek faaliyetlerini paylaştı.Yücesan, "Sağlık alanında çalışan herkesin gönlünde taht kurmak için yola çıktık.

Sağlık-Sen Başkanı Yücesan, "Maaş da promosyonu için adeta kendimizi parçaladık"

Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlıkçılar için yaptıkları destek faaliyetlerini paylaştı.
Yücesan, "Sağlık alanında çalışan herkesin gönlünde taht kurmak için yola çıktık. Sloganımız ’benden iyi sağlık camiasını kimse düşünemez’ oldu. Banka banka gezerek, maaş da promosyonu için adeta kendimizi parçaladık"dedi.
Sendika olarak daima sağlıkçıların eksikleri ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çıktığımız yolda 6 bin 900 lira her sağlık çalışanına ödendi diyen Yücesan, "Sağlık çalışanlarının aldıkları promosyon yine Kırşehir’de harcandı. Bir nebze olsa da esnafa can suyu oldu. Bu alanda çalışmalarımız sürüyor. Covid-19 salgını ile birlikte tedbirlerin alınmaya başlandığı ilk günden itibaren Sağlık Müdürü Ali Bulut ile görüşmeler yaparak alınacak tedbirler ve sağlıkçı kazanımları için yola çıktık. Sağlık personelinin ihtiyaçları noktasında ise bir iş adamından alınan yaklaşık 300 bin liralık hediye çeki sağlık personeline dağıtıldı. Doktorlarımıza hediye paketleri, yurtlarda konaklayan sağlık personeline ise temel gıda ihtiyaçları ile birlikte siperlik maske ulaştırdık"diye konuştu.
Sendika Başkanı Yücesan, İl Sağlık Müdürlüğü ve Daire Başkanları ile uyumlu çalışma süreçlerini covid-19 salgını sonrası normalleşmenin başlayacağı günlerde de yine sağlık alanında çalışan her personel adına aktif sürdüreceklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeKızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Silopi’de fide ekimi başladı

Silopi’de fide ekimi başladı

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Kırşehir Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:33
Öğle
12:45
İkindi
16:35
Akşam
19:47
Yatsı
21:17

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Eda Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kırşehir'de köpeğin saldırdığı çocuk öldü

Kırşehir'de köpeğin saldırdığı çocuk öldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.