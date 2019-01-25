Sağlık turizminde Türkiye birinci sıraya oturdu! Bakın en çok kime benzemek istiyorlar!

EKİCİ: TERCİH KLEOPATRA GÜZELLİĞİ



Doktor Biran Ekici, Ortadoğu ülkelerinden gelen birçok turistin Kleopatra güzelliğini tercih ettiğini belirterek, "Ortadoğu ülkelerinden gelen hastalarımız estetik operasyonların yanı sıra botox, dolgu, dudak şekillendirme, Kleopatra güzelliği, ameliyatsız yüz germe için bizlere geliyor" dedi. İstanbul'a gelen Arapların sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Ekici şunları söyledi: ‘’300 hastadan 80'i Ortadoğu ülkelerinden geliyor. İstanbul estetik operasyonlarında, dünyanın sayılı merkezleri arasına girmeyi başardı. Türkiye'de tatilini geçirmek isteyen hastalar hem fiyatların uygunluğundan hem de tatil yapmak için İstanbul'u tercih ediyor. Geçen senelere göre başvuru sayısında yüzde 70 artış görüldü. Dış yayınların da etkisiyle kentimiz dünyanın sayılı sağlık merkezleri arasında."

HEM GEZİ HEM ESTETİK



Ortadoğu’nun kendileri için öncelikli ve önemli bir pazar olduğuna değinen Doktor Biran Ekici, “Genel olarak bakıldığında, estetik uygulama göçünü tersine çevirmeye başladık. Bu uluslararası açılımlarımıza Ortadoğu’da eklendi. Başta Arap turistler olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesinden tercih sıralamasında ilk sırada Türkiye var.” dedi.