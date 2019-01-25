Sağlık turizminde Türkiye birinci sıraya oturdu! Bakın en çok kime benzemek istiyorlar!

EKİCİ: TERCİH KLEOPATRA GÜZELLİĞİ
Doktor Biran Ekici, Ortadoğu ülkelerinden gelen birçok turistin Kleopatra güzelliğini tercih ettiğini belirterek, "Ortadoğu ülkelerinden gelen hastalarımız estetik operasyonların yanı sıra botox, dolgu, dudak şekillendirme, Kleopatra güzelliği, ameliyatsız yüz germe için bizlere geliyor" dedi. İstanbul'a gelen Arapların sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Ekici şunları söyledi: ‘’300 hastadan 80'i Ortadoğu ülkelerinden geliyor. İstanbul estetik operasyonlarında, dünyanın sayılı merkezleri arasına girmeyi başardı. Türkiye'de tatilini geçirmek isteyen hastalar hem fiyatların uygunluğundan hem de tatil yapmak için İstanbul'u tercih ediyor. Geçen senelere göre başvuru sayısında yüzde 70 artış görüldü. Dış yayınların da etkisiyle kentimiz dünyanın sayılı sağlık merkezleri arasında."
HEM GEZİ HEM ESTETİK
Ortadoğu’nun kendileri için öncelikli ve önemli bir pazar olduğuna değinen Doktor Biran Ekici, “Genel olarak bakıldığında, estetik uygulama göçünü tersine çevirmeye başladık. Bu uluslararası açılımlarımıza Ortadoğu’da eklendi. Başta Arap turistler olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesinden tercih sıralamasında ilk sırada Türkiye var.” dedi.
'TÜRK DİZİLERİ İSTANBUL'U ESTETİK MERKEZİ YAPTI'
Ortadoğu'da meşhur Türk dizilerinin ve sanatçıların da katkısıyla İstanbul'a ilginin her geçen gün arttığına da değinen Ekici, şöyle devam etti: "Özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen Araplar ve Avrupalı hastalar cerrahi operasyon dışındaki uygulamalarda da Türkiye'deki fiyatların dünya ortalamasının altında olması ve operasyonlarda elde edilen başarıdan dolayı bizlerin kapısını daha fazla çalmaya başladılar.
EKİCİ: ARAP ERKEKLER DE ESTETİK İÇİN TÜRKİYE’DE
Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere birçok Ortadoğu ülkelerinde yayınlanan Türk dizilerinin oyunculara benzemek için Arap hastaların kendilerini ziyarete geldiğine de değinrn Ekici, ‘’Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Tuba Büyüküstün, Songül Öden, Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit gibi ünlü isimlerin fotoğraflarıyla gelen hastalar oluyor. Sanılanın aksine sadece kadınlar değil erkekler de estetiğe büyük ilgi gösteriyor. Hastalarımızın yüzde 60’ı kadın yüzde 40'ı erkek. Erkekler de botox, dolgu, yüz sıkılaştırma için geliyor. Aileler hem ailesiyle tatile geliyor hem de bu esnada operasyon yaptırıyor." diye konuştu.
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