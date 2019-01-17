Dişlerinizi beyazlatmak için yüzlerce para harcamanıza gerek kalmadı sevgili okur, yiyecek listenizi düzenleyerek sağlıklı ve parlak dişlere sahip olmanız mümkün!

Sağlıklı dişlerin sırrı bakın hangi yiyeceklerdeymiş!

Süt ve süt ürünleri Diş eti sağlığımız için bir numaralı gıdadır. İçeriğindeki yüksek kalsiyum ve fosfat sayesinde diş çürüklerinin önüne geçer. Peynir, ağızdaki asidi nötürler.

Muz kabuğu Muz kabuğu, diş beyazlatmak için etkili ve pratik bir yöntemdir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra sabah ve akşam olmak üzere kabuğun iç kısmını dişlerinize sürün. Düzenli kullanım diş beyazlamasına yardımcı olacaktır.

Yeşil çay İçeriğindeki aksioksidanlar ve antibakteriyel özelliği sayesinde diş eti ve diş sağlığını korur. Ancak tam fayda sağlamak için yeşil çayın şekersiz tüketilmesi gerekmektedir.

Kereviz Kerevizi çiğ olarak çiğnediğinizde tükürük salgılarsınız ve böylelikle diş çürüklerine neden olan bakterilierin önüne geçersiniz.