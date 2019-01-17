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Sağlıklı dişlerin sırrı bakın hangi yiyeceklerdeymiş!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

Sağlıklı gülüşlere kavuşmak için düzenli diş fırçalamanın yanına bu yiyecekleri de dahil edin! Böylelikle hem çürüklerden kurtulmuş olacak hem de bembeyaz dişlere kavuşacaksınız.

Dişlerinizi beyazlatmak için yüzlerce para harcamanıza gerek kalmadı sevgili okur, yiyecek listenizi düzenleyerek sağlıklı ve parlak dişlere sahip olmanız mümkün!

Sağlıklı dişlerin sırrı bakın hangi yiyeceklerdeymiş!

Süt ve süt ürünleri

Süt ve süt ürünleri
Diş eti sağlığımız için bir numaralı gıdadır. İçeriğindeki yüksek kalsiyum ve fosfat sayesinde diş çürüklerinin önüne geçer. Peynir, ağızdaki asidi nötürler.

Muz kabuğu

Muz kabuğu
Muz kabuğu, diş beyazlatmak için etkili ve pratik bir yöntemdir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra sabah ve akşam olmak üzere kabuğun iç kısmını dişlerinize sürün. Düzenli kullanım diş beyazlamasına yardımcı olacaktır.

Yeşil çay

Yeşil çay
İçeriğindeki aksioksidanlar ve antibakteriyel özelliği sayesinde diş eti ve diş sağlığını korur. Ancak tam fayda sağlamak için yeşil çayın şekersiz tüketilmesi gerekmektedir.

Kereviz

Kereviz
Kerevizi çiğ olarak çiğnediğinizde tükürük salgılarsınız ve böylelikle diş çürüklerine neden olan bakterilierin önüne geçersiniz.

Kivi

Kivi
Yetersiz C vitamini tüketimi diş çürümesine sebep olur. C vitamini yönünden zengin kivi ise düzenli olarak tüketildiğinde sağlıklı dişlere kavuşmanıza yardımcı olur.
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diş beyazlatma sağlıklı dişler

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