"Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa" sağlıkçıları mutlu etti

TEKİRDAĞ/EDİRNE (AA) - Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaşması, sağlıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, AA muhabirine, TBMM'de kabul edilen "sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme"nin sevindirici olduğunu söyledi. Kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Öksüz, "Sağlıkçılar için geç kalınmış ama memnuniyetle karşıladığımız bir gelişme oldu. Son 10 yılda sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığının geldiği durum çok iyi değildi. Salgın ülkemizde görülmeye başladıktan sonra sağlığın ve sağlıkçıların ne kadar kıymetli olduğunu herkes gördü." dedi. Öksüz, mesleki saygınlık konusunda sağlık çalışanlarına son dönemlerde çok güzel destekler olduğunu, akşamları yapılan alkışlı desteğin de moral verdiğini dile getirdi. Sağlık çalışanlarının değerinin her zaman bilinmesi gerektiğini vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"Önceden sağlıkçıların maruz kaldığı şiddet suçlarını işleyenlerin cezaları erteleniyordu. Dün Meclis'te sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa ile bu durum ortadan kalktı. Hapis cezalarının ertelenmesi gibi bir durum olmayacak artık. Bugün sağlıkçılarımız her türlü fedakarlığı yapıp salgınla mücadele ediyor. Bundan sonra da sağlık çalışanlarının hak ettiği saygıyı görmesini istiyoruz." Çerkezköy Devlet Hastanesinde görevli hemşire Yunus Y. ise salgın sürecinde bile fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına saldırılar olduğunu aktardı. İki hafta önce acil serviste fiziki saldırıya uğradığını anlatan Yunus Y, "Yasal işlemler başlatıldı. Muhtemelen kişinin başka bir cezası yoksa elini kolunu sallayarak yaptığı yanına kalacaktır. Ama yeni şiddet yasası ile bu tür hastalıklı kişiler hapis cezası alacak ve erteleme yapılamayacak. Bu açıdan oldukça önemli bulduğum sağlıkta şiddet yasası beni çok mutlu etti." dedi. Çorlu Devlet Hastanesinde görevli hemşire Emel G. de yasanın çıkmasını memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "Herkesin ettiği yanına kar kalıyordu. Olan bizlere ve soğuduğumuz mesleğimize oluyordu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.