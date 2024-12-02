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Sagopa Kajmer çileden çıktı! Konserinde üzerine atılanları görünce isyan etti! 'Ne saçma hareketler?'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.12.2024 17:03
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Rap müziğinin sevilen ismi Sagopa Kajmer, Kayseri'de konseri sırasında seyircilere kızdı. Sahnede üzerine atılan şeyi gören Kajmer, 'Beni pişman etmeyin' diyerek isyan etti.

Sagopa Kajmer çileden çıktı! Konserinde üzerine atılanları görünce isyan etti! 'Ne saçma hareketler?'

Rap camiasının efsane isimlerinden biri olan Sagopa Kajmer, konserlerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi’nde dinleyicileriyle buluşan ünlü rapçinin başına talihsiz olay geldi.

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‘Terapi’ adlı şarkısında geçen ‘Hükümlü kapıda kilit, sigarama kibrit’ sözünde sigara atmayı bir gelenek haline getiren Kajmer'i bu sefer seyirci kızdırdı.

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YANAN SİGARA ATILDI!

Sevilen rapçiye şarkı sırasında yanan sigara atıldı. Sagopa Kajmer, seyirciye "Bunlar ne saçma hareketler? Burada konser​ yapıyorum, sigara tutma yarışması değil. Geldiğime beni pişman etmeyin. Yanan sigara atmak nedir? Size bu yakışıyor mu? Yapmayın. Ama Terapi’de atabilirsiniz." sözleriyle tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sagopa Kajmer
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